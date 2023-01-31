Буданов заявив, що Україна повинна зробити все, щоб до літа повернути Крим

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов

Цього року росія зосередиться на окупації більшої території Донецької та Луганської областей. Водночас до літа Україна повинна повернути собі Крим.

Про це в інтерв'ю The Washington Post заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

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За словами Буданова, відновлення наступу з Білорусі малоймовірне. Такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони.

Він наголосив, що "ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому". На запитання, чи вважає він, що захід українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента рф путіна застосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:

"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму у 2014 році, і на цьому все закінчиться", — сказав Буданов.

Він додав, що росія намагається залякати ядерною зброєю.

"Росія — країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки росії, а до розпаду росії. І вони це дуже добре знають", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що битва за Крим стане вирішальною в російсько-українській війні. Однак вона буде "надзвичайно кровопролитною".

Також ми писали, що наявність у Збройних сил України високоточних далекобійних ракет GLSDB підвищує радіус ураження позицій ворога. До того ж ця зброя дасть можливість українським Силам оборони взяти під контроль пересування російських окупантів і їхньої техніки в будь-якій точці Криму.