Російські окупанти потужно атакували Донецьку область

Загарбники вели вогонь з артилерійської зброї

Російські окупанти 11-12 лютого атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще десятеро отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, 11-12 лютого збройні сили рф обстріляли Бахмут, Часів Яр Бахмутського району та село Ступочки Краматорського району Донецької області.

Вогонь по мирних населених пунктах окупанти вели з артилерійської зброї. У результаті нищівних обстрілів житлових кварталів загинули дві жінки та ще десятеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Вибухами пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та інші об’єкти.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни. Прокурори на місцях продовжують вживати всі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії. Внаслідок інциденту загинула жінка.

Також ми писали, що 10 лютого росія вчергове масовано атакувала Україну. За даними Генштабу ЗСУ, лише за добу рф випустила по Україні 106 ворожих ракет.