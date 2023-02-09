Російські війська вкотре обстріляли територію Донецької області, одна людина була поранена

Одна людина була поранена у селі Новоекономічне

Протягом доби російські окупанти завдали численних ударів по мирних містах і селах Донецької області. Під обстріл потрапили навіть населені пункти у глибокому тилу.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Удар в тил

Уночі російські окупанти обстріляли Гродівську громаду в Покровському районі.

У селі Новоекономічне була поранена одна людина. Також відомо про пошкодження церкви.

Крім того, під удар потрапили й околиці Краматорська. Було влучання на території одного із промислових підприємств міста.

Волноваський напрямок

Росіяни завдали ракетного удару по селах Багатир та Богоявленка.

В обох населених пунктах були пошкоджені приватні будівлі.

Донецький напрямок

Зафіксовані п’ять обстрілів Курахівської громади.

У Новоселидовому постраждали дитячий садок, амбулаторія, будинок сімейного дозвілля, підприємство і житлові будинки.

Росіяни обстріляли околиці Курахового і Трудового.

Обійшлося без жертв.

Горлівський напрямок

Окупанти ракетами обстріляли Костянтинівку, також під удар російської артилерії потрапило село Іванопілля.

У Іванопіллі були пошкоджені житловий будинок і склад.

Також росіяни завдали удару по Нью-Йорку, де ворожі снаряди пошкодили дев’ятиповерхівку.

Лисичанський напрямок

Російські війська обстріляли місто Сіверськ.

У ньому була пошкоджена житлова двоповерхівка.

Нагадаємо, що за час війни від дій російських військ на території Донецької області загинув 1351 мирний громадянин.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 2995 мирних жителів Донеччини.

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Фото: Telegram Кириленка