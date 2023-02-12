Вагнерівці розповіли, як воювали в Україні

Окупанти пішли воювати заради того, щоб їх випустили із в'язниці

Американський телеканал CNN спілкувався з двома колишніми бійцями ПВК "Вагнера". Вони раніше відбували покарання в російських колоніях, а згодом були перекинуті на фронт в Україну. Окупанти заявили, що їхали воювати з "польськими найманцями".

Про це повідомляє CNN.

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Двоє "вагнерівців" нібито були в українському полоні наприкінці 2022 року. CNN не розповідає їхні особисті дані, однак відомо, що один з окупантів відбував 20-річний термін ув'язнення за навмисне вбивство.

"Нас було 90 осіб. Шістдесят людей загинули в першому штурмі, були вбиті мінометним вогнем. Кілька людей дістали поранення", — розповів окупант про свій перший штурм у районі Білогорівки Луганської області.

За його словами, якщо одна група зазнала невдачі, то воювати перекидали другу, а потім третю.

Інший загарбник розповів, що брав участь у штурмі під Лисичанськом, який тривав п'ять днів, нібито "перші кроки лісом були важкими через закладені там міни, з десяти хлопців семеро загинули одразу".

"Ми не могли відступити без наказу, тому що, якщо ми не виконаємо наказ, нас уб'ють. Один чоловік залишився на позиції, він дуже злякався, це був його перший штурм. Ми отримали наказ бігти вперед, а він сховався під деревом і відмовився. Про це доповіли командуванню, і все. Його відвели на 50 метрів від бази. Він копав собі могилу, а потім був розстріляний", — каже інший окупант.

Загарбники розповіли, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин особисто приїжджав у колонії, де вони відбували покарання, у серпні та вересні минулого року, і пропонував укласти шестимісячний контракт в обмін на помилування. Однак він нічого не казав про небезпеку на війні.

"Вагнерівці" стверджують, що вони настільки не мали уявлення про те, що відбувається в Україні, що думали, ніби українська армія залишила країну.

"Ми думали, що битимемося з поляками та різними найманцями, німцями, ми не думали, що там залишився хтось з української армії — ми думали, що вони виїхали з країни", — кажуть "вагнерівці".

Крім того, один із окупантів заявив, що "ніхто не думав, що ЗСУ справді воюватимуть за свою країну, за своїх близьких", і нібито дізналися про це тільки на території України.

Нагадаємо, російські громадяни, які перебувають у виправних закладах, менш активно записуються у найманці до ПВК "Вагнера". Однією з причин є інформація про серйозні втрати серед "вагнерівців".