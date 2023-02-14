Чи готує рф новий наступ та допомога Україні від західних партнерів — підсумки зустрічі Рамштайн-9

Зустріч "Рамштайн-9" відбулася сьогодні, 14 лютого

Сьогодні відбулася чергова зустріч міністрів оборони антипутінської коаліції "Рамштайн-9". Зокрема, обговорювався ймовірний навий наступ рф на Україну та постачання зброї нашій країні.

Про це під час брифінгу розповіли міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Чи готує рф новий наступ

Під час брифінгу Остін та Міллі заявили, що США не мають інформації, чи спробує рф у масштабній атаці застосувати свої повітряні сили і чи готує вона.

"І поки що вони цього не зробили, тому що українська протиповітряна оборона досить ефективна", — сказав Остін.

Росії не вдався бліцкриг на початку 2022 року, як вона планувала, тому тепер війна в Україні йде на виснаження російських окупантів. Зокрема, про це сказав генерал армії США Марк Міллі. Наразі росія зазнає величезних втрат, стан її армії не дуже хороший. Однак попри це у рф є ще багато військовослужбовців.

"Військовослужбовців у них багато, але у них не виходить досягати успіху. Хоча війна все одно продовжується, це війна на виснаження, це війна з використанням артилерії. Дуже важливо, щоб Україна робила все, що може", — заявив Міллі.

Він додав, що партнери України роблять все можливе, щоб розвивати потужність нашої країни. Це стосується передачі артилерійських снарядів та техніки.

"Але, звісно, це залежить від українців, що відбудеться за наступні кілька тижнів чи місяців", — додав генерал.

Як Україну підтримують західні партнери

Під час брифінгу Ллойд Остін зазначив, що наразі у США не бачать, чи росія готує якусь масову атаку. Але оскільки у неї є багато літаків, у Штатах наголошують, що партнери України повинні зробити все, щоб наша держава отримала якнайбільше сучасної техніки.

"І ви бачили Patriot (системи ЗРК. — Ред.), ви бачили інші країни, які долучаються до цієї роботи. Але цього, звісно, замало", — сказав Остін.

Міністри оборони підкреслили, що оскільки війна продовжується та існує небезпека, то над підтримкою України працюватимуть "ще активніше". Зокрема, й над тим, щоб якнайшвидше завести в Україну озброєння та інтегрувати його, щоб забезпечити належний захист з повітря.

"Українці уже показують дуже хороший результат по збиттю ракет, які є у росії. Але ми хочемо подбати про те, щоб Україна могла себе захистити в майбутньому", — наголосив Остін.

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.