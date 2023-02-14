Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Підсумки "Рамшайтн-9": чи готує рф новий наступ та допомога Україні від західних партнерів arrow

Підсумки "Рамшайтн-9": чи готує рф новий наступ та допомога Україні від західних партнерів

14 лютого 2023 20:19
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Чи готує рф новий наступ та допомога Україні від західних партнерів — підсумки зустрічі Рамштайн-9
Зустріч "Рамштайн-9" відбулася сьогодні, 14 лютого
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Сьогодні відбулася чергова зустріч міністрів оборони антипутінської коаліції "Рамштайн-9". Зокрема, обговорювався ймовірний навий наступ рф на Україну та постачання зброї нашій країні.

Про це під час брифінгу розповіли міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Читайте також:

Чи готує рф новий наступ

Під час брифінгу Остін та Міллі заявили, що США не мають інформації, чи спробує рф у масштабній атаці застосувати свої повітряні сили і чи готує вона.

"І поки що вони цього не зробили, тому що українська протиповітряна оборона досить ефективна", — сказав Остін.

Росії не вдався бліцкриг на початку 2022 року, як вона планувала, тому тепер війна в Україні йде на виснаження російських окупантів. Зокрема, про це сказав генерал армії США Марк Міллі. Наразі росія зазнає величезних втрат, стан її армії не дуже хороший. Однак попри це у рф є ще багато військовослужбовців.

"Військовослужбовців у них багато, але у них не виходить досягати успіху. Хоча війна все одно продовжується, це війна на виснаження, це війна з використанням артилерії. Дуже важливо, щоб Україна робила все, що може", — заявив Міллі.

Він додав, що партнери України роблять все можливе, щоб розвивати потужність нашої країни. Це стосується передачі артилерійських снарядів та техніки.

"Але, звісно, це залежить від українців, що відбудеться за наступні кілька тижнів чи місяців", — додав генерал.

Як Україну підтримують західні партнери

Під час брифінгу Ллойд Остін зазначив, що наразі у США не бачать, чи росія готує якусь масову атаку. Але оскільки у неї є багато літаків, у Штатах наголошують, що партнери України повинні зробити все, щоб наша держава отримала якнайбільше сучасної техніки.

"І ви бачили Patriot (системи ЗРК. — Ред.), ви бачили інші країни, які долучаються до цієї роботи. Але цього, звісно, замало", — сказав Остін.

Міністри оборони підкреслили, що оскільки війна продовжується та існує небезпека, то над підтримкою України працюватимуть "ще активніше". Зокрема, й над тим, щоб якнайшвидше завести в Україну озброєння та інтегрувати його, щоб забезпечити належний захист з повітря.

"Українці уже показують дуже хороший результат по збиттю ракет, які є у росії. Але ми хочемо подбати про те, щоб Україна могла себе захистити в майбутньому", — наголосив Остін.

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

21:43 В Укренерго розповіли, в яких областях завтра не вимикатимуть світло

21:24 Євросоюз пропонує розширити дію мобільного роумінгу на Україну

21:13 У НБУ розповіли, чи відмовиться Україна від гривні на користь євро після інтеграції з ЄС

21:13 Піке розповів, чому Мессі краще, ніж Роналдо

21:08 У Туреччині та Сирії зросла кількість жертв внаслідок руйнівних землетрусів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:05 Найромантичніші мультфільми кінокомпанії Disney, які змусять вас повірити в любов

20:50 "Стрітення буде строкатим": народний синоптик розповів, якою завтра буде погода

20:36 Українці можуть отримати компенсацію за придбання генератора: що треба знати

20:17 Експерт пояснив, куди можуть піти гроші від кредиту МВФ для України в 2023 році

19:58 Експерт оцінив ймовірність отримання Україною коштів від МВФ в 2023 році

Новина з відео

19:54 Netflix опублікував трейлер серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": коли дивитися

Новина з відео

18:10 "Тепло для захисників": в Одесі поліцейські виготовляли окопні свічки

Новина з відео

17:47 Зеленський зустрівся з головою МЗС Канади: обговорили співпрацю у сфері оборони

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 15 лютого: Ракам — слухати інтуїцію, Терезам — знаки долі

Новина з відео

17:01 Принц Вільям довів школярів до реготу: спадкоємець корони зателефонував тинейджерам за відеозв'язком

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаєм помітили ряд з неопізнаних об'єктів

Новина з відео

16:23 Путін після виходу рф із ЄСПЛ "заспокоїв" громадян "надійністю" російських судів

Новина з відео

15:37 Конкурентка Трампа: експосол США в ООН Ніккі Хейлі оголосила про участь у виборах

Новина з відео

13:37 Пивоваров та Соловій презентували кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Новина з відео

13:26 Росіяни завдали удару по лікарні у Херсоні: ОВА показала наслідки

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Новина з фото

18:31 "Прильоти" є, хати наші горять", — як живе місто Куп'янськ під щоденними обстрілами

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Новина з фото

08:00 "Треба все відбудовувати з нуля", — про долю харківського екопарку розповів його засновник

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 Чому Україні так сильно потрібні винищувачі F-16

Ексклюзив

18:00 У Польщі погіршилося ставлення до українців: ІПСО від рф, маніпуляція чи правда

Ексклюзив

17:00 Холостий постріл: чому Захід мовчазно "ковтає" російські ракети

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Актуальне по темі

None 14 Лютий 21:26

В Укренерго розповіли, в яких областях завтра не вимикатимуть світло

None 14 Лютий 21:24

Євросоюз пропонує розширити дію мобільного роумінгу на Україну

None 14 Лютий 12:13

У НБУ розповіли, чи відмовиться Україна від гривні на користь євро після інтеграції з ЄС

None 14 Лютий 20:23

Піке розповів, чому Мессі краще, ніж Роналдо

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB