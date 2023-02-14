Стало відомо, яку зброю чекати від нового "Рамштайну"

Іноземні партнери погодять новий пакет військової допомоги Україні

Міністри оборони антипутінської коаліції сьогодні під час зустрічі "Рамштайн-9" погодять новий пакет військово-технічної допомоги. Також очікується створення так званої "авіаційної коаліції".

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Можемо говорити про розширення військово-технічної допомоги Україні", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

За його словами, зокрема, йтиметься про розширення "танкової коаліції", створення матеріально-технічної бази, підготовку екіпажів і техніків з обслуговування бойових машин.

Крім того, як зазначив військовий експерт, не виключено, що на зустрічі буде обговорюватися питання надання літаків, створення "авіаційної коаліції".

"Для цього політичне підгрунтя створено. Тобто можна вже переходити до конкретики планування", — припустив Снєгирьов.

Він зазначив, що учасники чергового "Рамштайну" також домовлятимуться про те, що нам конче необхідно: БМП, БТР і засоби ураження для ствольної та реактивної артилерії.

Як Захід допомагає Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Зазначається, що політики обговорили оборонні потреби України напередодні "Рамштайну", який має відбутися 14 лютого.

Також раніше Білий дім анонсував нову військову допомогу Україні. Ймовірно, Джо Байден оголосить про неї під час візиту до Польщі.

Фото: defense.gov