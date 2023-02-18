Що може сказати путін у зверненні 21 лютого: прогноз британської розвідки

Російський диктатор хоче звернутися до людей напередодні річниці вторгнення в Україну

Президент росії володимир путін планує звернутися до нації 21 лютого. Він може сказати про соціальну підтримку мобілізованих та їхніх сімей.

Про це повідомляє Британська розвідка.

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Андрій Турчак, лідер російської парламентської групи, яка займається "спеціальною військовою операцією" в Україні, повідомив 16 лютого, що група подала звіт російському диктатору. Британська розвідка пише, що він може охоплювати такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих рф та їхніх близьких.

"Ця проблема, ймовірно, стане більш актуальною, якщо буде місце подальша мобілізація (явна чи неявна). Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року", — повідомляє розвідка.

У Міноборони Великої Британії зазначили, що росії стає дедалі важче захистити людей від війни. Опитування, яке провели у рф ще в грудні 2022 року, показала, що 52% людей мали знайомих, які брали участь у "спеціальній військовій операції".

Нагадаємо, загальні російські втрати у повномасштабній війні в Україні, імовірно, сягають 200 тисяч загиблих і поранених. Однією з причин великих втрат є погане медичне забезпечення окупаційних військ.

Також ми писали, що попри побоювання, що окупанти можуть розпочати потужний наступ 24 лютого 2023 року, немає жодних підтверджень великого зосередження сил рф. Найбільше досягнення рашистів — це серія пробних атак уздовж лінії фронту.