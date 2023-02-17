Британське міноборони заявило, що росіяни втратили на війні в Україні близько 200 тисяч військових

За інформацією Міноборони Великої Британії, росіяни убитими і пораненими втратили в Україні близько 200 тисяч солдатів і офіцерів

Загальні російські втрати у повномасштабній війні в Україні, імовірно, сягають 200 тисяч загиблих і поранених. Однією з причин великих втрат є погане медичне забезпечення окупаційних військ.

Про це повідомила у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту розвідка Великої Британії.

Втрати російської армії в Україні

Британські військові аналітики заявили, що російський окупаційний контингент (включаючи як регулярні війська міністерства оборони рф, так і найманців із приватних військових компаній) втратив за рік повномасштабної війни в Україні від 175 до 200 тисяч військовослужбовців.

Йдеться як про загиблих, так і поранених. Тільки убитими, стверджує міністерство оборони Великої Британії, росіяни втратили близько 40-60 тисяч.

Наслідки мобілізації

Британські військові експерти наголошують, що після проведення часткової мобілізації кількість російських втрат значно зросла.

"За сучасними стандартами ці цифри свідчать про високе співвідношення загиблих особового складу та поранених", — наголошує британське військове відомство.

Це, імовірно, пов’язане із поганим медичним забезпеченням російських військ.

Втрати "вагнерівців"

Британські військові аналітики окремо відзначили втрати ПВК "Вагнер".

Нагадавши про залучення великої кількості завербованих засуджених із російських колоній, розвідка Великої Британії зазначила, що у "Вагнера" втрати сягають 50% від загального складу ПВК.

Нагадаємо, що, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни тільки убитими втратили в Україні 141 тисячу військовослужбовців.

Фото з російських ЗМІ