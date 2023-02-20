Пригожин знову вербує зеків у російських колоніях: відео
У Мережі з'явилося відео, на якому власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре вербує зеків у колоніях рф. Він несподівано заявив, що кремль винен у "здаванні" Херсона.
Про це повідомляє FREEDOM.
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Деталі
На відео потрапила відповідь Пригожина на запитання одного з ув'язнених про перспективи росії у війні.
"Перспективи "СВО"? Не найкращі. Про**бано стільки, що виправляти дуже складно... Все, що було задумано, було задумано х**во. Вирішили що укр*пи налякаються, а укр*пи такі самі, як ми з вами. У них такі ж залізні яйця. Полоненого береш, кажеш: "Чому не здаєшся?", а він відповідає: "А ти чого не здаєшся?", — сказав Пригожин.
Голова ПВК "Вагнер" розповів ув'язненим, що перевагу будуть надавати тим, хто відсидів у в'язниці 15 років.
"Бажано не один раз за вбивство, тяжкі тілесні, розбій, грабіж", — додав Пригожин.
Увага! Відео містить ненормативну лексику 18+.
Нагадаємо, пропагандисти рф намагаються продемонструвати масову присутність "вагнерівців" на війні в Україні. Вони створюють невдалі матеріали та публікують у мережу.