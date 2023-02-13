Окупанти стратили кувалдою ще одного бойовика групи Вагнера

Скриншот з відео

Бойовики "Вагнера" продовжують публічно страчувати власних бійців за те, що ті здаються у полон ЗСУ. Терористи вже традиційно роблять це кувалдою, аби залякати всіх інших найманців.

Відповідне відео з'явилося у пропагандистському Telegram-каналі Grey Zone.

Вбивства у ПВК "Вагнера"

Як сказано у пропагандистському Telegram-каналі Grey Zone, ця людина "захворіла на одну і ту ж хворобу, від якої втрачаєш свідомість у містах України, то в Києві, тепер у Дніпрі, а потім прокидаєшся у підвалі на своєму останньому судовому засіданні".

На змонтованому відео спочатку показується інтерв'ю бойовика "Вагнера" Дмитра Якущенка, який здався у полон українським бійцям. На ньому він розповідає, аби російські військові за можливості не йшли на війну, і про те, що Україні взагалі не потрібна рф.

Однак наступна частина відео вже з підвалу. У чоловіка перемотана скотчем голова, яка прикріплена до каменю. Далі один з бойовиків "Вагнера" бере кувалду і вдаряє чоловіка. У цей момент більша частина кадру розмита, тому зрозуміти, що саме відбувається неможливо. Але Якущенко відразу падає назад, а чоловік з кувалдою продовжує його добивати.

Варто зазначити, що це відео змонтовано так само, як ролик із ще одним "вагнерівцем" Євгеном Нужиним, кадри зі стратою якого були опубліковані у соцмережах 13 листопада.

Нагадаємо, напередодні американський телеканал CNN спілкувався з двома колишніми бійцями ПВК "Вагнера". Вони раніше відбували покарання в російських колоніях, а згодом були перекинуті на фронт в Україну. Окупанти заявили, що їхали воювати з "польськими найманцями", а не з українцями.