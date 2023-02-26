Росіяни обстріляли Сумщину: пошкоджено житлові будинки, є поранені
Сьогодні, 26 лютого, російські окупаційні війська обстріляли чотири територіальні громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 76 прильотів з мінометів та артилерії.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
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Росіяни обстріляли Сумщину
Зазначається, що атаки росіян зазнали чотири громади: Білопільська, Глухівська, Новослобідська, Хотіньська.
"Внаслідок мінометного обстрілу села Горки Новослобідської громади пошкоджено пʼять жилих будинків, пункт здоров’я та лінії електропередач", — йдеться в повідомленні.
Крім цього, артилерійським обстрілом села Будівельне Глухівської громади пошкоджено шість будинків, знищено приватний магазин.
"Поранень зазнала одна цивільна особа", — повідомляють в ОВА.
Нагадаємо, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок бойових дій у Харкові зруйновано понад 5 тисяч будинків. Влада надає гуртожитки громадянам, які залишилися без житла.
Також, ввечері, 26 лютого, росіяни вкрили артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади на Херсонщині. Російський снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів.