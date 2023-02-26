​​​​​​​Тільки на Бахмутському напрямку росіяни за добу здійснили 125 обстрілів, — Череватий

Найжорстокіші бої на театрі бойових дій, пояснив речник Східного угруповання Сил оборони України, тривають в Донецькій області

Росіяни завдають масованих обстрілів на Бахмутському, Куп’янському і Лиманському напрямках. На Лиманському напрямку Сили оборони знищують велику кількість російської техніки.

Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

Головна гаряча точка на фронті

За словами Сергія Череватого, зараз епіцентром війни є Бахмутський напрямок.

"Лише за цю добу на Бахмутській ділянці фронту - це Оріхове, Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне — відбулося 125 обстрілів реактивними системами залпового вогню і ствольної артилерії, 32 боєзіткнення", — пояснив речник Східного угруповання.

Тільки в районі самого Бахмута відбулося 24 обстріли за добу.

Найбільша активність артилерії

Череватий додав, що найактивніше росіяни використовують артилерію на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Там за останню добу було здійснено 197 обстрілів з РСВ та ствольної артилерії.

"Ми спостерігаємо тенденцію вже багато днів поспіль, що вони намагаються використовувати техніку і щодоби там нищиться їхня броньована техніка", — зазначив речник Східного угруповання.

Нагадаємо, учора, 25 лютого, генерал-полковник Олександр Сирський, який є командувачем Східного угрупування військ, відвідав військові частини, які відповідають за захист Бахмута та його прилеглої території. Під час візиту він перевірив стан підлеглих підрозділів, вислухав проблеми, висловлені командирами підрозділів, надав допомогу у вирішенні цих проблем та висловив свою підтримку військовослужбовцям, які мужньо відбивають напади противника.

Фото: Facebook Сирського