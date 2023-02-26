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Окупанти обстріляли Херсонську область: поранення дістав один чоловік

26 лютого 2023 18:40
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти обстріляли Херсонську область: поранення дістав один чоловік
Снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують атакувати жителів Херсонської області. Сьогодні ввечері, 26 лютого, вони вкрили артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Деталі

Російський снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів.

"Через російський обстріл поранення дістав 55-річний чоловік. Бригада "швидкої" доставила постраждалого до найближчої лікарні, нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, СБУ виявила на деокупованій частині Херсонської області чоловіка, який співпрацював із російськими загарбниками. Під час обшуків у нього виявили цілий арсенал зброї, зокрема, міни і гранати.

Також ми писали, що в окупованих районах Херсонської області працівники російських пропагандистських ЗМІ знімали фейкові відео про "обстріли з боку ЗСУ". Також кремлівські пропагандисти брехали про підтримку українськими школярами дій окупантів.

Додамо, на окупованому лівому березі Херсонщини окупанти проводять примусову паспортизацію населення, а також змушують людей переоформлювати земельні ділянки та паї за російським законодавством.

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