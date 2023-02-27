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Західні лідери хочуть посилити тиск на Україну, щоб розпочати мирні переговори з рф

27 лютого 2023 16:52
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США та Німеччина хочуть посилити тиск на Україну, щоб розпочати мирні переговори з рф
ЗСУ
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Західні лідери хочуть переконати Україну розпочати переговори з росією. Вони розглядають такий сценарій, якщо ЗСУ не зможуть звільнити окуповані території. 

Про це пише видання BILD.

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Деталі

США та Німеччина обговорюють посилення тиску на Україну. Вони хочуть, щоб мирні переговори з рф розпочалися. 

На Заході вважають, що Україна має час до осені. Після цього потрібно повернутися за стіл переговорів з росією.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що намагався зв'язатись із путіним перед повномасштабним вторгненням, однак російський диктатор був неготовий до розмов.

Також ми писали, що Володимир Зеленський вчергове заявив, що компроміс із президентом росії володимиром путіним неможливий. Глава держави також наголосив, що Україна хоче безпекових гарантій.

Додамо, президент російської федерації володимир путін, за словами експосла США в москві Джона Саллівана, не планував переговорів до початку війни в Україні. Не змінилися його плани і зараз.

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