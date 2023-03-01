​​​​​​​У Кадіївці стався вибух на заводі, де росіяни ховали фури з боєприпасами

На окупованій території продовжують вибухати російські склади

У Луганській області, в Кадіївці, пролунав потужний вибух на одному із заводів. За попередніми даними, вибух стався саме там, де російські окупаційні війська ховали вантажні автомобілі із боєкомплектами.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своєму Telegram-каналі.

Вибух у Кадіївці

У окупованому російськими військами місті Кадіївка Луганської області стався вибух.

За попередніми даними, вибух мав місце на одному із кадіївських заводів.

Причина вибуху

Відомо, що на території цього заводу російські війська облаштували свою базу.

Зокрема, там окупанти намагалися сховати вантажні автомобілі із боєприпасами.

Гайдай опублікував відео, знятого у Кадіївці. На відеозаписі видно чорний дим у місці, де стався вибух.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що маріупольські партизани зробили своєрідний "сюрприз" окупантам на роковини вторгнення. Вночі у місті пролунав потужний вибух, як виявилося — це був склад армії рф.

Раніше ми писали, що окупанти продовжують заспокоювати маріупольців роботою ППО у місті.

Однак жителі міста вже почали здогадуватись, що насправді так загарбники намагаються приховати власні втрати, зокрема підірвані склади.

Фото з відкритих джерел