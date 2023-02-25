У Маріуполі знищено черговий склад з боєкомплектами окупантів, — Андрющенко

Скриншот з відео

Маріупольські партизани зробили своєрідний "сюрприз" окупантам на роковини вторгнення. Вночі у місті пролунав потужний вибух, як виявилося — це був склад армії рф.

Про це у своєму Telegram розповів заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Нічна "бавовна" у Маріуполі

Так, вночі 24 лютого у Маріуполі пролунав потужний вибух. Як виявилося пізніше — партизани підірвали склад з боєкомплектами окупантів.

"Група Маріупольського Спротиву підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежею в районі Новоселівка Центрального району та саундтреком детонації снарядів", — написав Андрющенко.

Пізніше він заявив, що вибухи лунали і 25 лютого вранці в районі біля сіл Ялта та Юр’ївка. За словами Андрющенка, там "велика концентрація окупантів".

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти продовжують заспокоювати маріупольців роботою ППО у місті.

Однак жителі міста вже почали здогадуватись, що насправді так загарбники намагаються приховати власні втрати, зокрема підірвані склади.