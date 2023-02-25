У Маріуполі знищено черговий склад з боєкомплектами окупантів, — Андрющенко

Вочевидь не ППО: у Маріуполі вибухнув склад з боєкомплектами окупантів
Маріупольські партизани зробили своєрідний "сюрприз" окупантам на роковини вторгнення. Вночі у місті пролунав потужний вибух, як виявилося — це був склад армії рф.
Про це у своєму Telegram розповів заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
-
В Ірані анонсували розробку ракети дальністю 1650 км
-
У Києві сталася серйозна аварія на мосту Патона: рух ускладнено
-
Відому модель із Гонконга знайшли розчленованою у холодильнику: кого підозрюють у вбивстві
-
Слідчий, який розслідував справу проти Поворознюка, виявився його охоронцем: деталі
-
"Заробляв систематично по 300 доларів за аналіз": на Одещині на хабарі зловили посадовця Держмитслужби
-
Папа Римський отримав символічний подарунок із Маріуполя
-
Влада Київщини продовжила дію комендантської години
-
Збільшили корабельне угруповання вдвічі: Гуменюк про активність росіян у Чорному морі
-
Може бути гучно: жителів Київщини попередили про вибухи
-
Україна замінує двокілометрову смугу на кордоні з рф і Білоруссю: рішення парламенту
Нічна "бавовна" у Маріуполі
Так, вночі 24 лютого у Маріуполі пролунав потужний вибух. Як виявилося пізніше — партизани підірвали склад з боєкомплектами окупантів.
"Група Маріупольського Спротиву підтверджує мінус склад БК за яскравою пожежею в районі Новоселівка Центрального району та саундтреком детонації снарядів", — написав Андрющенко.
Пізніше він заявив, що вибухи лунали і 25 лютого вранці в районі біля сіл Ялта та Юр’ївка. За словами Андрющенка, там "велика концентрація окупантів".
Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти продовжують заспокоювати маріупольців роботою ППО у місті.
Однак жителі міста вже почали здогадуватись, що насправді так загарбники намагаються приховати власні втрати, зокрема підірвані склади.