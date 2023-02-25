Окупанти брешуть про роботу ППО в Маріуполі, приховуючи вибухи на власних базах

Справжня істерика: окупанти намагаються заспокоїти маріупольців роботою ППО, однак ті їм не довіряють
В окупованому Маріуполі дедалі частіше лунають вибухи на складах і базах з військовою технікою росіян. Однак пропагандисти продовжують розповідати людям, що працює ППО, хоча їм вже не вірять.
Листування в одному з маріупольських чатів оприлюднив заступник мера міста Петро Андрющенко.
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"Бавовна" в Маріуполі
У загарбників щоденна істерика через вибухи на складах та базах зі зброю у Маріуполі. Вони намагаються обдурити людей, що це нібито працює ППО, насправді ж маріупольці вже почали здогадуватись, що це не так.
Одне з таких листувань оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У ньому жителі обговорюють дивні звуки, але пропагандисти кажуть про роботу ППО.
Натомість люди пишуть, що це справжні "прильоти".
Нагадаємо, потужні вибухи в Маріуполі, які сталися 21-22 лютого, спричинили паніку та острах серед маріупольчан.
Також ми писали, що в один з навчальних закладів Маріуполя надійшло мобілізаційне розпорядження. Окупанти розпочали у місті відкритий набір на військову службу.