Окупанти брешуть про роботу ППО в Маріуполі, приховуючи вибухи на власних базах

Окупанти брешуть про роботу ППО, приховуючи вибухи на складах зі зброєю

В окупованому Маріуполі дедалі частіше лунають вибухи на складах і базах з військовою технікою росіян. Однак пропагандисти продовжують розповідати людям, що працює ППО, хоча їм вже не вірять.

Листування в одному з маріупольських чатів оприлюднив заступник мера міста Петро Андрющенко.

"Бавовна" в Маріуполі

У загарбників щоденна істерика через вибухи на складах та базах зі зброю у Маріуполі. Вони намагаються обдурити людей, що це нібито працює ППО, насправді ж маріупольці вже почали здогадуватись, що це не так.

Одне з таких листувань оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У ньому жителі обговорюють дивні звуки, але пропагандисти кажуть про роботу ППО.

Натомість люди пишуть, що це справжні "прильоти".

Нагадаємо, потужні вибухи в Маріуполі, які сталися 21-22 лютого, спричинили паніку та острах серед маріупольчан.

Також ми писали, що в один з навчальних закладів Маріуполя надійшло мобілізаційне розпорядження. Окупанти розпочали у місті відкритий набір на військову службу.