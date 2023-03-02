Масштабні втрати рф під Вугледаром вказують на те, що окупанти мають серйозні проблеми армії, — ISW
Розслідування New York Times показало, що катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про нездатність враховувати помилки армією рф. Російські військові нездатні перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
-
Курс валют в Україні 2 березня: скільки коштують долар та євро
-
Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею
-
Київське "Динамо" посилилося одразу двома футболістами: про кого йдеться
-
Весна прийшла: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
-
Росіяни уночі обстріляли Запоріжжя: зруйнована багатоповерхівка, є жертви
-
Тільки два дні: економісти розкрили секрет, коли найвигідніше купувати валюту
-
ЗСУ збили ворожий БпЛА "Орлан-10" та уразили район зосередження ворога, — Генштаб
-
"Арсенал" Зінченка перемагає "Евертон" Миколенка: чим відзначились українці
-
В Україну йде справжня весна: синоптики розповіли про погоду сьогодні
-
"Марсель" Руслана Маліновського несподівано вибув із Кубка Франції
Деталі
"Російські війська продовжували робити серйозні помилки та кидати танкові колони в українські засідки під час нещодавнього тритижневого російського наступу поблизу Вугледара, який українські джерела охарактеризували як найбільшу танкову битву на сьогоднішній день", — йдеться в звіті.
Згідно з розслідуванням, окупанти втратили щонайменше 130 танків та бронетранспортерів під час тритижневого наступу. Це змусило військових рф вдаватися до фронтальних атак піхоти.
Українські військові заманили російські танки в зони ураження перед тим, як знерухомити колони рф та направити їх на міновані узбіччя, перед тим як знищити їх артилерією, включаючи HIMARS.
Підрозділи рф, які дислоковані в районі Вугледару, в першу чергу 155-а морська піхотна бригада, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом. Він раніше зазнав масштабних втрат у цьому районі в жовтні минулого року. Це вказує на нездатність окупантів.
"Раніше ISW повідомляв про російські втрати поблизу Вугледара та оцінював, що вони символізують нездатність російської армії вчитися на своїх невдачах. Розслідування NYT підтверджує оцінку ISW про те, що продовження відновлення та посилення російських військових невдач перешкоджатиме здатності російських військ проводити ефективні наступальні операції", — додали аналітики.
Нагадаємо, командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні. Приблизно до 5 числа вони "приймають" лінію оборони, яку будуть тримати.