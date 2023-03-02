Масштабні втрати рф під Вугледаром вказують на те, що окупанти мають серйозні проблеми армії, — ISW

Військові рф втратили щонайменше 130 танків

Розслідування New York Times показало, що катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про нездатність враховувати помилки армією рф. Російські військові нездатні перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Російські війська продовжували робити серйозні помилки та кидати танкові колони в українські засідки під час нещодавнього тритижневого російського наступу поблизу Вугледара, який українські джерела охарактеризували як найбільшу танкову битву на сьогоднішній день", — йдеться в звіті.

Згідно з розслідуванням, окупанти втратили щонайменше 130 танків та бронетранспортерів під час тритижневого наступу. Це змусило військових рф вдаватися до фронтальних атак піхоти.

Українські військові заманили російські танки в зони ураження перед тим, як знерухомити колони рф та направити їх на міновані узбіччя, перед тим як знищити їх артилерією, включаючи HIMARS.

Підрозділи рф, які дислоковані в районі Вугледару, в першу чергу 155-а морська піхотна бригада, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом. Він раніше зазнав масштабних втрат у цьому районі в жовтні минулого року. Це вказує на нездатність окупантів.

"Раніше ISW повідомляв про російські втрати поблизу Вугледара та оцінював, що вони символізують нездатність російської армії вчитися на своїх невдачах. Розслідування NYT підтверджує оцінку ISW про те, що продовження відновлення та посилення російських військових невдач перешкоджатиме здатності російських військ проводити ефективні наступальні операції", — додали аналітики.

Нагадаємо, командування рф відправило на Вугледарський напрямок підрозділ бригади, який створювався для війни у Чечні. Приблизно до 5 числа вони "приймають" лінію оборони, яку будуть тримати.