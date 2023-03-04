У Мелітополі окупанти розселяють лікарів та педагогів з рф у студентських гуртожитках

Окупанти

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти розселяють лікарів та педагогів з росії у студентських гуртожитках. Це буде тривати до тих пір, поки їм не знайдуть "нічийну" квартиру.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Маємо показову ситуацію з реаліями життя на тимчасово окупованих територіях. Більшість місцевих спеціалістів виїхало з регіону й окупанти мають кадровий дефіцит. Аби його заповнити вони змушені завозити гастролерів з рф", — йдеться у повідомленні.

Більшість студентів покинули регіон й не навчаються в псевдоуніверситетах противника, тому окупанти займаються розселенням росіян.

"Взагалі більшість населення виїхало з ТОТ й надалі звезених росіян заселяють в порожні помешкання українців", — додали у ЦНС.

Нагадаємо, вріо губернатора Запорізької області Євген Балицький підписав указ, який розділяє область на 16 адміністративних одиниць, з Мелітополем як столицею. Три міста обласного значення, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар, набули статусу міських округів, а 13 районів були наділені статусом муніципальних округів.

Також ми писали, що у Мелітополі окупанти розміщують свої військові бази та установки ППО поблизу житлових кварталів. Таким чином загарбники ховаються за спинами мирних жителів.

Додамо, мешканці Мелітопольського району скаржаться на жорстоку поведінку російських окупантів, які не лише захопили територію, а й залишили по собі бруд та хаос. Вони стверджують, що військові росії не тільки захопили житло, але й використовували його як туалет.