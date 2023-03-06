Втрати під Бахмутом не дозволять росіянам розпочати ще один великий наступ, — ISW

​​​​​​​Росіяни не зможуть наступати без нової хвилі мобілізації

Після битви за Бахмут російські окупаційні війська не зможуть розпочати новий наступ ще протягом кількох місяців. Для цього росії необхідно провести нову хвилю мобілізації.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни Інститут вивчення війни (ISW).

Кульмінація наступу

Експерти ISW припускають, що незалежно від захоплення Бахмута, російський настум на цій ділянці фронту досягне кульмінації.

Після цього окупаційним військам буде важко продовжити масштабний наступ через брак потужності.

У росіян немає можливості для подальшого зміцнення свого угруповання в районі Бахмута без відтягування сил з інших ділянок фронту. Невикористані резерви, можливо, за винятком 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, у росіян закінчилися.

У найближчі місяці росіяни не наступатимуть

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські війська у битві за Бахмут зазнали настільки великих втрат, що це не дозволить їм у найближчі місяці розпочати новий потужний наступ.

Кремль має розпочати нову хвилю мобілізації, аби компенсувати втрати, яких окупанти зазнали на цій ділянці фронту з травня 2022 року.

Напрямки для атак після Бахмута

ISW передбачає у випадку захоплення Бахмута просування російських військ у одному із двох напрямків - на Костянтинівку та Слов’янськ.

Але у обох цих напрямках потужні українські укріплення знову стануть причиною великих втрат російської армії.

Тож наступ на будь-яке із цих двох міст Донецької області російська армія у нинішній ситуації не може собі дозволити, упевнені у Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, що під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

Додамо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

Фото: Twitter "Цензор.нет"