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Втрати під Бахмутом не дозволять росіянам розпочати ще один великий наступ, — ISW

6 березня 2023 08:00
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
​​​​​​​Росіяни не зможуть наступати без нової хвилі мобілізації
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Після битви за Бахмут російські окупаційні війська не зможуть розпочати новий наступ ще протягом кількох місяців. Для цього росії необхідно провести нову хвилю мобілізації.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни Інститут вивчення війни (ISW).

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Кульмінація наступу

Експерти ISW припускають, що незалежно від захоплення Бахмута, російський настум на цій ділянці фронту досягне кульмінації.

Після цього окупаційним військам буде важко продовжити масштабний наступ через брак потужності.

У росіян немає можливості для подальшого зміцнення свого угруповання в районі Бахмута без відтягування сил з інших ділянок фронту. Невикористані резерви, можливо, за винятком 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, у росіян закінчилися.

У найближчі місяці росіяни не наступатимуть

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські війська у битві за Бахмут зазнали настільки великих втрат, що це не дозволить їм у найближчі місяці розпочати новий потужний наступ.

Кремль має розпочати нову хвилю мобілізації, аби компенсувати втрати, яких окупанти зазнали на цій ділянці фронту з травня 2022 року.

Напрямки для атак після Бахмута

ISW передбачає у випадку захоплення Бахмута просування російських військ у одному із двох напрямків - на Костянтинівку та Слов’янськ.

Але у обох цих напрямках потужні українські укріплення знову стануть причиною великих втрат російської армії.

Тож наступ на будь-яке із цих двох міст Донецької області російська армія у нинішній ситуації не може собі дозволити, упевнені у Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, що під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

Додамо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

Фото: Twitter "Цензор.нет"

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