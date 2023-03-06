Втрати під Бахмутом не дозволять росіянам розпочати ще один великий наступ, — ISW
Після битви за Бахмут російські окупаційні війська не зможуть розпочати новий наступ ще протягом кількох місяців. Для цього росії необхідно провести нову хвилю мобілізації.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни Інститут вивчення війни (ISW).
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Кульмінація наступу
Експерти ISW припускають, що незалежно від захоплення Бахмута, російський настум на цій ділянці фронту досягне кульмінації.
Після цього окупаційним військам буде важко продовжити масштабний наступ через брак потужності.
У росіян немає можливості для подальшого зміцнення свого угруповання в районі Бахмута без відтягування сил з інших ділянок фронту. Невикористані резерви, можливо, за винятком 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, у росіян закінчилися.
У найближчі місяці росіяни не наступатимуть
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські війська у битві за Бахмут зазнали настільки великих втрат, що це не дозволить їм у найближчі місяці розпочати новий потужний наступ.
Кремль має розпочати нову хвилю мобілізації, аби компенсувати втрати, яких окупанти зазнали на цій ділянці фронту з травня 2022 року.
Напрямки для атак після Бахмута
ISW передбачає у випадку захоплення Бахмута просування російських військ у одному із двох напрямків - на Костянтинівку та Слов’янськ.
Але у обох цих напрямках потужні українські укріплення знову стануть причиною великих втрат російської армії.
Тож наступ на будь-яке із цих двох міст Донецької області російська армія у нинішній ситуації не може собі дозволити, упевнені у Інституті вивчення війни.
Нагадаємо, що під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.
Додамо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.
Фото: Twitter "Цензор.нет"