Генерал Сирський приїхав до Бахмута: яка зараз ситуація у місті

Олександр Сирський у Бахмуті

Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

Ситуація у Бахмуті

Як зазначається у повідомленні, росіяни не полишають надії захопити Бахмут та продовжують накопичувати сили, щоб захопити місто.

"На захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК "Вагнера" та інших регулярних частин армії РФ. Інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього", — сказано у повідомленні.

Повідомляється, що Сирський заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах та ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності українських підрозділів на лінії фронту.

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський оцінив ситуацію в Бахмуті. За його словами, ситуація у районі напружена.