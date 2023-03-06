Що робитиме Україна, якщо Китай почне відкрито допомагати росії: пояснення Резнікова

Резніков буде лобіювати санкції проти Китаю, якщо той відкрито стане на бік росії

Фактичний вступ Китаю у війну на боці росії може ускладнити роботу українським дроновим розвідникам. Україна буде наполягати на західних санкціях проти КНР.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у інтерв’ю виданню "Ліга".

Як Китай може змінити війну

За словами міністра оборони, приєднання Китаю до країни-агресора може ускладнити використання Силами оборони дронів, за допомогою яких зараз українські війська стежать за росіянами.

"Якщо, не дай боже, Китай ухвалює рішення вступити в альянс, їх виробник може зробити багато того, що буде перешкоджати роботі наших дронів. Тому що аероскоп ніхто не скасовував, місцезнаходження оператора зрозуміле. І будуть боротися не з дронами, а з операторами", — наголосив Олексій Резніков.

Відповідь України

Якщо Китай оголосить про відкриту допомогу російському агресору, Україна буде звертатися до західних партнерів із проханням завдати потужного санкційного удару по КНР.

"Але я особисто залишаюсь проінформованим оптимістом, що вони цього не зроблять", — запевнив очільник Міноборони України.

Нагадаємо, нещодавно США пригрозили Китаю наслідками через постачання зброї до рф. Представник Державного департаменту США Нед Прайс висловив своє занепокоєння можливістю надання Китаєм рф летальної допомоги для використання в Україні, вважаючи це кроком, який може мати трагічні наслідки для народу України.

Окрім того, на заяви про постачання Китаю зброї для рф відповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що якщо Китай наважиться постачати озброєння до росії, то це буде "великою і небезпечною помилкою", яка суперечить позиції Пекіна щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Фото: "Ліга"