Окупанти змушують учнів Херсонщини співати російський гімн та вчити конституцію, — Генштаб
У селищі Стрілецьке Генічеського району тимчасово окупованої Херсонської області окупанти змушують співати російський гімн і вивчати конституцію росії. Учнів та батьків змушують залишатися після занять.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Школи Херсонщини
"У населеному пункті Стрілецьке Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області, у місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної так званої "влади" змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати конституцію та законодавчі акти російської федерації, а також ворожу, — йдеться у повідомленні.
Цікаво, що після перерв дітей змушують співати російський гімн.
Нагадаємо, що Лівобережна частина Херсона досі в окупації, росіяни змушують людей евакуюватись, а самі грабують їхні будинки. Після цього біжать до Криму, бо ЗСУ близько.