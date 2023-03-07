Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти змушують учнів Херсонщини співати російський гімн та вчити конституцію, — Генштаб arrow

Окупанти змушують учнів Херсонщини співати російський гімн та вчити конституцію, — Генштаб

7 березня 2023 18:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Діти в школі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У селищі Стрілецьке Генічеського району тимчасово окупованої Херсонської області окупанти змушують співати російський гімн і вивчати конституцію росії. Учнів та батьків змушують залишатися після занять.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Школи Херсонщини

"У населеному пункті Стрілецьке Генічеського району тимчасово окупованої території Херсонської області, у місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної так званої "влади" змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати конституцію та законодавчі акти російської федерації, а також ворожу, — йдеться у повідомленні.

Цікаво, що після перерв дітей змушують співати російський гімн.

Нагадаємо, що Лівобережна частина Херсона досі в окупації, росіяни змушують людей евакуюватись, а самі грабують їхні будинки. Після цього біжать до Криму, бо ЗСУ близько.

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

20:07Загиблий герой з позивним "Да Вінчі": що відомо про українського захисника

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

19:55 У Канаді народилися найбільш недоношені у світі близнюки

Новина з фото

19:55 Весняне оновлення: Apple презентувала iPhone у жовтому кольорі

19:53 Як держава компенсуватиме українцям втрачене через війну житло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

19:45 Мобілізація студентів в Україні: коли відстрочка не діє

19:35 Свято 8 березня: де та як відзначають Міжнародний жіночий день

19:34 У росіян не вистачає колаборантів на окупованих територіях: що вони вигадали

19:30 Застосунки для безпеки під час війни: огляд корисних мобільних додатків

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Новина з відео

19:25Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою

Новина з відео

18:18 Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС

Новина з відео

17:16Обмін полоненими: Україна повернула 130 військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:20 В Чорному морі немає ракетоносіїв: Гуменюк пояснила, навіщо рф робить такі маневри

Новина з відео

15:05 Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

13:37 Полякова, Трінчер та Позитив презентували кліп пісню "Шлях до перемоги"

Новина з відео

12:37 Шоу "Голос країни" оголосило старт кастингів на 13-й сезон: кого шукають продюсери

Новина з відео

12:36 Українські прикордонники ефектно знищили щонайменше сім "вагнерівців" у Бахмуті

Ексклюзив

20:00Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

Новина з відео

19:45Топові пародії Юрія Великого з "Кварталу 95" за рік повномасштабної війни

Ексклюзив

19:05Експерт припустив, по яких цілях росія може завдати нового ракетного удару

Ексклюзив

18:05Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

Ексклюзив

12:00Чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:35 Цікаві факти про культове аніме Сейлор Мун: ви будете здивовані

06:23 Українцям "оновили" зарплати під час війни: у кого менше 10 тисяч

06:00Масові протести в Ізраїлі: уряд Нетаньягу загрожує демократії в країні

Новина з фото

21:25 Єдина американка та неймовірна конкуренція: хто претендує на "Оскар" за найкращу жіночу роль

Новина з фото

20:52 Цих знаменитостей ненавидять працівники ресторанів: гучні історії

Актуальне по темі

None 7 Березень 20:07

Загиблий герой з позивним "Да Вінчі": що відомо про українського захисника

None 7 Березень 19:29

Море закрите — мінна небезпека: чому одеситів тягне до моря

None 7 Березень 19:52

У Канаді народилися найбільш недоношені у світі близнюки

None 7 Березень 19:55

Весняне оновлення: Apple презентувала iPhone у жовтому кольорі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB