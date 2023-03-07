Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры установлено и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны российскому военнослужащему. Оккупант издевался и пытал мирных жителей Херсонской области.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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С начала оккупации Херсонской области российский военный был назначен так называемым "комендантом — начальником гарнизона", дислоцировавшимся в пгт Лазурное. В подчинение вошли населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт и Черноморский биосферный заповедник.
Оккупант лично давал указания и участвовал в задержании и пытках местных жителей. К тому же военный рф незаконно захватывал недвижимость.
"Подозреваемый вместе со своими сообщниками — военными рф, задержали председателя одного из поселковых советов Скадовского района. Его удерживали в подвале пансионата, систематически избивали, угрожали расправой и осуществляли выстрелы над головой, имитируя казнь. От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склоняли к сотрудничеству", — говорится в сообщении.
Сейчас продолжается расследование, чтобы установить оккупантов, которые также причастны к этим преступлениям.
Напомним, в Сумской области к 10 годам лишения свободы приговорен российский военнослужащий. Оккупант угрожал оружием и отбирал ценные вещи у мирных украинцев.
Также мы писали, что в Черниговской области военнослужащий рф приговорен к 12 годам лишения свободы. Во время оккупации одного из населенных пунктов обвиняемый совместно с другими военными рф силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина.
Добавим, по материалам Службы безопасности Украины вынесен приговор вражескому пропагандисту и стороннику "русского мира". Приморский районный суд Одессы заочно приговорил лидера пророссийского объединения к 14,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.