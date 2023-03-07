У росіян не вистачає колаборантів на окупованих територіях: що вони вигадали

Ця ситуація стає черговим доказом загальної фіктивності підтримки росіян на тимчасово окупованих територіях

Росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації. Окупанти ухвалили рішення відправляти працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Брак колаборантів для фейкової влади

Як повідомляють у центрі, на тимчасово окупованих територіях Донеччини бракує колаборантів, які готові йти працювати до каральних структур росіян. Зокрема йдеться про так звану поліцію, прокуратуру та інші структури, які мають "допомогти налагодити адміністративно-поліцейський режим".

"Після загострення гуманітарної кризи та масової мобілізації чоловіків з ТОТ, місцеве населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про "русский мир". Відтак міста на окупованих територіях виходять з-під контролю росіян. Для стабілізації ситуації уряд рф ухвалив рішення відряджати працівників їхнього МВС, а також ФСБ та прокуратур. Для них вже готують житловий фонд, фактично віджимаючи квартири у місцевих, для розселення своїх працівників", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що відрядження відбуватимуться на ротаційній основі, а працівники отримуватимуть премії та навіть статус учасників так званої "СВО".

"Такі рішення ухвалені для того, аби хоч якось заманити кадрових працівників до відряджень на ТОТ України. Ця ситуація стає черговим доказом загальної фіктивності підтримки росіян на ТОТ", — підкреслили в центрі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що окупанти мають кадровий дефіцит на тимчасово захопленій ЗАЕС. Вони намагаються його подолати різними способами.

Також росіяни намагаються залучити громадян інших країн до укладання контрактів із міноборони рф. В окупантів є необхідність закрити проблемні місця "кадрового голоду" іноземцями.