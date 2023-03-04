Окупанти намагаються залучити іноземців до укладання контрактів із міністерством оборони рф
Росіяни намагаються залучити громадян інших країн до укладання контрактів із міноборони рф. В окупантів є необхідність закрити проблемні місця "кадрового голоду" іноземцями.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Деталі
23 лютого 2023 року володимир путін підписав указ №131 "Про внесення змін у деякі акти президента рф", що зменшує з п’яти до одного року мінімальний період, на який укладається перший контракт на проходження військової служби між іноземцем та міністерством оборони росії.
"Таким чином, можна зазначити, що так звана "вторая армия мира" після року повномасштабного вторгнення встигла себе з’їсти з середини, що тепер є необхідність закрити проблемні місця кадрового голоду громадянами інших країн. Враховуючи кадровий голод в армії рф, не важко спрогнозувати, що імперія також буде проводити посилену мобілізацію українців на ТОТ. За можливості покиньте регіон й ігноруйте паспортизацію ворога", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти розселяють лікарів та педагогів з росії у студентських гуртожитках. Це буде тривати до тих пір, поки їм не знайдуть "нічийну" квартиру.
Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму окупанти почали активно розповсюджувати свою пропаганду, проте місцеві ігнорують кремлівські газети. Випущений ворогом випуск друкованого видання "Кримська правда" має загальний оголошений тираж 8406 екземплярів, у якому значно збільшилася кількість матеріалів, що стосуються російсько-української війни та ситуації на півострові.