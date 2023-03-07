Кадровий дефіцит: окупанти змінили вимоги для нових працівників на захопленій ЗАЕС

ЗАЕС

Окупанти мають кадровий дефіцит на тимчасово захопленій ЗАЕС. Вони намагаються його подолати різними способами.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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"Так, на днях окупаційне керівництво станції знизило вимоги для ряду вакансій на станції, аби була можливість ввезти відповідний персонал з рф й замінити ним український, більшість якого відмовляється укладати договір з "росатомом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у рамках підготовки до відступу із Запорізької АЕС російські окупанти складають список обладнання, яке планують викрасти перед втечею. Особливо росіян зацікавив Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу.

Також ми писали, що рік тому російські окупанти штурмом захопили Запорізьку АЕС. Завдяки українському персоналу, який залишився працювати, вдається уникнути ядерної аварії.

Додамо, російські окупаційні війська, які перебувають на ЗАЕС, не можуть змусити більшість персоналу Запорізької атомної електростанції погодитись на співпрацю. Українські атомники відмовляються працювати з ворогом.