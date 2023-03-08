Німеччина та Португалія передадуть танки Leopard для України до кінця березня
Бойові танки Leopard від Німеччини та Португалії будуть доставлені в Україну вже до кінця березня. Вони прибудуть в країну з підготовленими екіпажами та зможуть відправитися на фронт.
Про це повідомив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, передає Spiegel.
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"Я можу сказати вам, що я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальських танки можуть прибути в Україну цього місяця", — сказав Пісторіус.
Нагадаємо, Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2. Це відбудеться вже протягом цього тижня.
Також ми писали, що німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Він може бути побудований приблизно за 200 мільйонів євро.
Додамо, президент США Джо Байден схвалив відправлення танків Abrams до України. Байден спочатку не планував відправляти танки Abrams до України, оскільки вважав, що вони не виявляться корисними на полі бою у конфлікті на сході України.