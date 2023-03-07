Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2, — Блащак

Leopard 2

Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2. Це відбудеться вже протягом цього тижня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

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"Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці", — заявив Блащак.

Він повідомив, що Польща готова запустити в себе сервісний центр, який буде займатися оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну.

"Це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити передусім німецька збройна промисловість... Я сподіваюсь, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати в Україну", — додав Блащак.

Нагадаємо, Маріуш Блащак не говорив іспанському виданню La Razon, що Україна вже отримала ЗРК Patriot. Він зазначив, що така інформація могла з'явитися через помилку під час перекладу.

Також ми писали, що Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Однак таке рішення потрібно узгоджувати "в ширшій коаліції".

Додамо, НАТО продовжує виявляти єдність у підтримці України, але напруженість між Польщею та Німеччиною загрожує спільним зусиллям щодо постачання допомоги Силам оборони. Внаслідок суперечок між Варшавою та Берліном, що стосуються ракет, танків і запчастин, співпраця в галузі постачання озброєнь для України може стати неможливою.