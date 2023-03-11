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Ігнат розповів про можливості ЗРК Patriot, які Україна отримує від міжнародних партнерів

11 березня 2023 16:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗРК Patriot
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, які Україна отримує від міжнародних партнерів, здатні збивати не лише балістичні ракети. Вони можуть приземляти російські літаки, що завдають ракетно-бомбових ударів з тимчасово окупованих територій.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Деталі

"Комплекс хороший не тільки в плані збиття балістичних ракет, це комплекс далекого радіусу дії. Ми, на жаль, не маємо таких далекобійних зенітних систем, тому що у нас основний комплекс — це Бук-М1 з дальністю до 40 кілометрів, С-300 — з дальністю 70 кілометрів. Тому дальність дії в 150 кілометрів, які мають комплекси і Patriot, і SAMP/T, допоможе насамперед збивати не лише балістичні ракети, а й протистояти російській авіації на великих відстанях", — повідомив Ігнат.

За його словами, сьогодні окупанти застосовують авіацію у прифронтовій зоні півночі та півдня, щоб завдавати ударів і ракетами, і плануючими керованими авіаційними бомбами.

"Вони підлітають на дистанцію 30-40, 50-60 кілометрів до наших кордонів і можуть скидати ці бомби. Що таке авіаційні бомби великого тоннажу, ми знаємо, наскільки руйнівну силу вони несуть. І наявність далекобійних зенітних систем, а також авіації, здатної завдавати удару на понад 150 кілометрів, віджене російську авіацію від наших кордонів. Зрозуміло, що хотілося б бачити не лише збиті рашистські крилаті ракети, але й їхні літаки, які часто з’являються на лінії бойового зіткнення", — наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що йдеться про збиття російських літаків на тимчасово окупованих територіях України, звідки окупанти завдають ракетно-бомбових ударів. ЗРК Patriot будуть розміщені таким чином, щоб вони змогли захищати критичну інфраструктуру та українських військових.

Нагадаємо, системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули до України. Вони були передані в Україну через Польщу.

Також ми писали, що речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що найбільша кількість російських ЗРК зосереджена вздовж лінії фронту на сході. До того ж він вважає, що окупанти мають захист на аеродромах.

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