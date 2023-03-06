Ігнат розповів, де зосереджена найбільша кількість російських ЗРК

Юрій Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що найбільша кількість російських ЗРК зосереджена вздовж лінії фронту на сході. До того ж він вважає, що окупанти мають захист на аеродромах.

Про це повідомляє Ukraine Media Center з посиланням на слова Ігната.

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"Щодо ППО, будь-який аеродром, будь-який військовий об'єкт має принаймні банальну протиповітряну оборону, таку як "зенітки" і, можливо, якісь комплекси ППО сухопутних військ. Таким чином, чи мають вони охорону аеродромів, очевидно, що так. Тому що аеродроми — це те, що потрібно охороняти. Але не сумніваюся, що найбільше охороняється столиця їхня, найбільше охороняється бункер путіна, і не один, мабуть", — сказав Ігнат.

За його словами, основна маса зенітно-ракетних систем зосереджена вздовж лінії бойового зіткнення саме на східному напрямку.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у ході телемарафону, що для контрнаступу української армії важлива не лише броньована техніка та боєприпаси, а й авіація. Він зазначив, що закрите небо відіграє важливу роль в успіху наземних операцій.

Також ми писали, на річницю вторгнення російські війська не здійснили масованого ракетного удару по Україні. За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це, ймовірно, пов'язано з тим, що росія не могла собі цього дозволити. Фактично атаки противника залежать від кількості підготовлених ракет.

Додамо, окупанти активно використовують ракети С-300 у прифронтових регіонах. Це пов'язано з тим, що в них є дефіцит високоточної далекобійної зброї.