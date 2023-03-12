Загарбники скаржаться, що їх відмовляються лікувати і відправляють на фронт

Окупант скаржиться, що йому відмовляють у лікуванні і знову відправляють на фронт, — перехоплення
Російські військові почали скаржитись не лише на відсутність зброї, але й на відмову у лікуванні. Окупант розповідає другу, що має проблеми з тиском, однак командування відмовляється йому допомогти.
Перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.
-
Зеленський поспілкувався з українськими полярниками: що обговорили
-
Аграрії Одещини можуть отримати грант на підтримку сільського господарства
-
Зловмисники з рф шантажують українських розробників гри "S.T.A.L.K.E.R": що відомо
-
Бельгія передасть броньовані машини швидкої допомоги для України
-
Між США та Іраном готується обмін ув'язненими: що відомо
-
В Одесі триває набір до лав патрульної поліції
-
Нафтовий завод в Саудівській Аравії отримав рекордний річний прибуток за всю історію: яка сума
-
Більшість британців вважають доброю справою прийом українських біженців
-
Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана
-
У Кишиневі затримали понад 50 осіб, які планували взяти участь у мітингу партії "Шор"
Деталі
Військовослужбовець армії рф скаржиться у телефонній розмові на свій стан здоров’я і незадовільне лікування, яке командування кваліфікує за небажання солдата виконувати свої службові обов’язки. Загарбник каже, що все-таки візьме довідку і поїде лікуватись за місцем проживання.
Увага! Нецензурна лексика!
"Я ж Віті сказав, що я завтра принципово їду до лікарні беру довідку, нах*й, і лягаю за місцем проживання", — каже загарбник.
Окупант розповідає, що за такі заяви йому погрожують, мовляв, командування каже, що зніме з нього усе грошове забезпечення.
"Хай спробують бл*ть, візьму усі папери і поїду бл*ть з цим у прокуратуру, нехай знімають", — заявив солдат.
Нагадаємо, раніше у ГУР опублікували перехоплення між російськими військовослужбовцями, які розповідають один одному про пияцтво серед загарбників.