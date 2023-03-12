Загарбники скаржаться, що їх відмовляються лікувати і відправляють на фронт

Загарбники вже не вперше жаліються на військове керівництво

Російські військові почали скаржитись не лише на відсутність зброї, але й на відмову у лікуванні. Окупант розповідає другу, що має проблеми з тиском, однак командування відмовляється йому допомогти.

Перехоплену розмову опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Військовослужбовець армії рф скаржиться у телефонній розмові на свій стан здоров’я і незадовільне лікування, яке командування кваліфікує за небажання солдата виконувати свої службові обов’язки. Загарбник каже, що все-таки візьме довідку і поїде лікуватись за місцем проживання.

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"Я ж Віті сказав, що я завтра принципово їду до лікарні беру довідку, нах*й, і лягаю за місцем проживання", — каже загарбник.

Окупант розповідає, що за такі заяви йому погрожують, мовляв, командування каже, що зніме з нього усе грошове забезпечення.

"Хай спробують бл*ть, візьму усі папери і поїду бл*ть з цим у прокуратуру, нехай знімають", — заявив солдат.

Нагадаємо, раніше у ГУР опублікували перехоплення між російськими військовослужбовцями, які розповідають один одному про пияцтво серед загарбників.