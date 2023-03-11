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Як окупанти приховують проблеми з алкоголем серед військових: перехоплення ГУР

11 березня 2023 18:58
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Серед російських військових непоодинокі випадки зловживання алкоголем
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У лавах окупаційних військ спостерігаються проблеми із алкоголем серед військових. Офіцери окупаційної армії своєю чергою намагаються приховувати факти зловживання алкоголем серед солдатів. 

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови між російськими військовослужбовцями, яке оприлюднило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України. 

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Подробиці

На оприлюдненому записі військовослужбовці обговорюють вирішення одного неприємного інциденту. Один із солдатів окупаційної армії, на прізвище Лефіренко, напився і заснув під під’їздом будинку на морозі. 

Військовий, імовірно офіцер, грубим тоном вимагає, щоб підлеглі поїхали по п'яного солдата і привезли його в частину. Проблема в тому, що в частину дзвонить дружина п'яного військовослужбовця та просить викликати для нього "швидку". 

Герой запису наголошує, що у жодному разі не можна викликати "швидку", щоб уникнути скандалу. 

"Негайно їдьте туди, забирайте його звідти, щоб нікуди це далі не пішло. Лефіренка на позицію, і на ланцюг", — кричить в телефонну трубку офіцер, щедро приправляючи свою мову нецензурними словами. 

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якому військовослужбовець рф, що брав участь у війні в Україні, заявив, що не бажає брати участь у незаконних воєнних діях на території іншої країни.

Також повідомлялося, що російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон "Про проведення мобілізації в росії" це неможливо.

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