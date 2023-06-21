Постанови ВЛК — які бувають та які документи видають військовим

Військовослужбовець на прийомі у лікаря. Фото: google.com

Військовослужбовців, які під час проходження служби набули серйозного захворювання, отримали травму або поранення, обов'язково направляють на військово-лікарську комісію (ВЛК). Ця процедура має певні особливості й наслідки у майбутньому. Саме висновок медкомісії надалі вплине на розмір одноразової грошової допомоги. А тому слід звертати увагу на те, як його сформульовано.

Якими можуть бути постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) зі службою в Збройних Силах України, написало видання АрміяInform.

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Зазначається, роз'яснення щодо цього питання є в Довіднику військовослужбовця.

Які постанови можуть ухвалювати ВЛК

Військово-лікарська комісія може ухвалювати постанови про:

придатність до військової служби;

причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) зі службою в Збройних Силах України;

потребу в лікуванні, реабілітації, протезуванні тощо.

Які документи видають після проходження ВЛК

Постанова (рішення), що ухвалює ВЛК, оформлюється одним із документів:

свідоцтво про хворобу;

довідка ВЛК (позаштатні ВЛК);

протокол засідання ВЛК з визначенням причинного зв’язку травми, захворювання, поранення (штатні ВЛК).

Висновок ВЛК. Фото: google.com

Якими можуть бути постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) зі службою в ЗСУ

Можливі формулювання постанов ВЛК наступні:

"Поранення (контузія, травма, каліцтво), так, пов’язане із захистом Батьківщини" — якщо отримане під час захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби під час служби в складі діючої армії та флоту, а також під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, під час безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів.

— якщо отримане під час захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби під час служби в складі діючої армії та флоту, а також під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, під час безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів. "Поранення (контузія, травма, каліцтво), так, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби" — якщо отримане (крім випадків протиправного діяння) в разі фактичного виконання службових обов’язків під час проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії.

— якщо отримане (крім випадків протиправного діяння) в разі фактичного виконання службових обов’язків під час проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії. "Поранення (травма, контузія, каліцтво), отримане в результаті нещасного випадку, так, пов’язане з проходженням військової служби" — якщо воно отримане за обставин, не пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, або отримане внаслідок правопорушення.

— якщо воно отримане за обставин, не пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, або отримане внаслідок правопорушення. "Захворювання (поранення, травма, контузія, каліцтво), так, пов’язане із захистом Батьківщини" — якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього в період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема тимчасової) до військової служби.

— якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього в період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема тимчасової) до військової служби. "Захворювання (поранення, контузія, травма, каліцтво), так, пов’язане з проходженням військової служби" — якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності.

— якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності. "Захворювання, ні, не пов’язане з проходженням військової служби" — якщо воно виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом (зокрема захворювання, недіагностовані під час призову (під час прийому на військову службу), але патогенетично їхній розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу, і служба не вплинула на вже наявну хворобу і придатність до військової служби.

Раніше ми писали, що робити, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала військового придатним до служби, але раптово виникли проблеми зі здоров'ям.

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