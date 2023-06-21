Постановления ВВК — какие бывают и какие документы выдают военным

Военнослужащий на приеме у врача. Фото: google.com

Военнослужащие, которые во время прохождения службы получили серьезное заболевание, травму или ранения, обязательно направляются на военно-врачебную комиссию (ВВК). Эта процедура имеет некоторые особенности и последствия в будущем. Именно вывод медкомиссии в дальнейшем повлияет на размер единовременного пособия. Поэтому следует обращать внимание на то, как он сформулирован.

Какими могут быть постановления ВВК о причинной связи заболеваний (ранений, контузий, травм, увечий) со службой в Вооруженных Силах Украины, написало издание АрмияInform.

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Отмечается, разъяснение по этому вопросу есть в Справочнике военнослужащего.

Какие постановления могут принимать ВВК

Военно-врачебная комиссия может принимать постановления о:

пригодность к военной службе;

причинная связь заболеваний (ранений, контузий, травм, увечий) со службой в Вооруженных Силах Украины;

потребность в лечении, реабилитации, протезировании и т.д.

Какие документы выдают после прохождения ВВК

Постановление (решение), которое принимает ВВК, оформляется одним из документов:

свидетельство о болезни;

справка ВВК (внештатные ВВК);

протокол заседания ВВК с определением причинной связи травмы, заболевания, ранения (штатные ВВК).

Вывод ВЛК. Фото: google.com

Какими могут быть постановления ВВК о причинной связи заболеваний (ранений, контузий, травм, увечий) со службой в ВСУ

Возможные формулировки постановлений ВВК:

Ранение (контузия, травма, увечье), так, связано с защитой Родины — если получено во время защиты Родины или исполнения обязанностей военной службы во время службы в составе действующей армии и флота, а также во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при непосредственном участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер.

— если получено во время защиты Родины или исполнения обязанностей военной службы во время службы в составе действующей армии и флота, а также во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при непосредственном участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер. Ранение (контузия, травма, увечье), так, связано с исполнением обязанностей военной службы — если полученное (кроме случаев противоправного деяния) в случае фактического исполнения служебных обязанностей во время прохождения воинской службы в частях, которые не входили в состав действующей армии.

— если полученное (кроме случаев противоправного деяния) в случае фактического исполнения служебных обязанностей во время прохождения воинской службы в частях, которые не входили в состав действующей армии. Ранение (травма, контузия, увечье), полученное в результате несчастного случая, так, связано с прохождением военной службы — если оно получено при обстоятельствах, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, или полученное в результате правонарушения.

— если оно получено при обстоятельствах, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, или полученное в результате правонарушения. "Заболевание (ранение, травма, контузия, увечье), да, связано с защитой Родины" — если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, или когда заболевание, возникшее до этого в период службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, достиг такого развития, что ограничивает пригодность или приводит к непригодности (в частности временной) к военной службе.

— если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, или когда заболевание, возникшее до этого в период службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, достиг такого развития, что ограничивает пригодность или приводит к непригодности (в частности временной) к военной службе. "Заболевание (ранение, контузия, травма, увечье), так, связано с прохождением военной службы" — если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, не входящих в состав действующей армии, или когда заболевание достигло такого развития, который ограничивает пригодность или приводит к непригодности (в частности, временной) к военной службе, службы по военной специальности.

— если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, не входящих в состав действующей армии, или когда заболевание достигло такого развития, который ограничивает пригодность или приводит к непригодности (в частности, временной) к военной службе, службы по военной специальности. "Заболевание, нет, не связано с прохождением военной службы" — если оно возникло у прошедшего медицинское освидетельствование к призыву на военную службу, принятию на военную службу по контракту (в частности заболевания, недиагностированные во время призыва (во время приема) на военную службу), но патогенетически их развитие началось до призыва (до приема) на военную службу, и служба не повлияла на уже имеющуюся болезнь и пригодность к военной службе.

Ранее мы писали, что делать, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признала военного пригодным к службе, но внезапно возникли проблемы со здоровьем.

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