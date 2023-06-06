Зміни в роботі ВЛК — до чого слід готуватися українцям

Робота військово-лікарських комісій. Фото: google.com

В Україні продовжують реформувати та покращувати роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). Так влада запровадила низку важливих змін.

Про них детально розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на офіційній сторінці в Telegram.

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За її словами, перш за все, для покращення роботи військово-лікарських комісій було збільшено кількість гарнізонних ВЛК на базі цивільних закладів охорони здоров’я.

Що вже зроблено для покращення роботи військово-лікарських комісій:

Ухвалена Програма медичних гарантій для фінансування роботи лікарів, а також оплати відповідних лабораторних досліджень, необхідних для проходження ВЛК.

Розроблено рекомендації щодо організації роботи ВЛК та обслуговування відвідувачів, включаючи основні вимоги до приміщень, щодо задоволення фізіологічних та побутових потреб відвідувачів, інформування, навігацію, організацію черги.

Проводиться пілотування процесів електронного документообігу між військовими частинами, закладами охорони здоров’я та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Ухвалені зміни до законодавства України, що стосуються можливості створення ВЛК при цивільних (державних і комунальних) закладах охорони здоров’я та інших силах безпеки та оборони, а також удосконалення питань оформлення та направлення медичних та інших документів між військовими частинами та закладами охорони здоров’я.

Проходження ВЛК. Фото: freepik.com

Онлайн запис на ВЛК та питання безпеки особистих даних військовослужбовців

Окрім того, Маляр зазначила, що електронний запис на військово-лікарську комісію вже функціонує у 90% військових госпіталів.

"Міноборони продовжує тестування електронної черги для запису на військово-лікарську комісію у військових госпіталях країни. Станом на кінець травня, електронний запис на ВЛК вже функціонує у 90% військових госпіталів", — зазначила замміністра.

Вона додала, що розгортання електронної черги у військових госпіталях — це комплексний процес, який потребує адміністративних і технічних ресурсів з боку лікарні та військової частини.

"Потрібно провести відповідне тренування посадових осіб, забезпечити необхідну техніку та доступ до інтернету, а також мати необхідні дозволи та погодження, оскільки йдеться про особисті дані військовослужбовців", — пояснила Маляр.

За її словами, у двох шпиталях ще триває встановлення адміністративного ресурсу та необхідної технічної інфраструктури для ефективної роботи електронної черги. В інших шпиталях відпрацьовуються механізми та сценарії запису і проходження ВЛК.

Проходження ВЛК військовим. Фото: google.com

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні були прийняті нові законопроєкти №9154 та №9158, які змінюють процес оформлення документів для лікування військовослужбовців, а також удосконалюють систему проходження медоглядів військовозобов'язаних.

Раніше ми писали про те, що українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію". Вона працює цілодобово та безплатна.

Також ми розповідали, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби.