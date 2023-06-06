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Роботу ВЛК кардинально змінено: що треба знати українцям

6 червня 2023 11:44
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Зміни в роботі ВЛК — до чого слід готуватися українцям
Робота військово-лікарських комісій. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні продовжують реформувати та покращувати роботу військово-лікарських комісій (ВЛК). Так влада запровадила низку важливих змін.

Про них детально розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на офіційній сторінці в Telegram.

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Що відомо про зміни у роботі військово-лікарських комісій

За її словами, перш за все, для покращення роботи військово-лікарських комісій було збільшено кількість гарнізонних ВЛК на базі цивільних закладів охорони здоров’я. 

Що вже зроблено для покращення роботи військово-лікарських комісій:

  • Ухвалена Програма медичних гарантій для фінансування роботи лікарів, а також оплати відповідних лабораторних досліджень, необхідних для проходження ВЛК. 
  • Розроблено рекомендації щодо організації роботи ВЛК та обслуговування відвідувачів, включаючи основні вимоги до приміщень, щодо задоволення фізіологічних та побутових потреб відвідувачів, інформування, навігацію, організацію черги.
  • Проводиться пілотування процесів електронного документообігу між військовими частинами, закладами охорони здоров’я та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.
  • Ухвалені зміни до законодавства України, що стосуються можливості створення ВЛК при цивільних (державних і комунальних) закладах охорони здоров’я та інших силах безпеки та оборони, а також удосконалення питань оформлення та направлення медичних та інших документів між військовими частинами та закладами охорони здоров’я.

 

Що відомо про зміни у роботі військово-лікарських комісій
Проходження ВЛК. Фото: freepik.com

Онлайн запис на ВЛК та питання безпеки особистих даних військовослужбовців

Окрім того, Маляр зазначила, що електронний запис на військово-лікарську комісію вже функціонує у 90% військових госпіталів.

"Міноборони продовжує тестування електронної черги для запису на військово-лікарську комісію у військових госпіталях країни. Станом на кінець травня, електронний запис на ВЛК вже функціонує у 90% військових госпіталів", — зазначила замміністра.

Вона додала, що розгортання електронної черги у військових госпіталях — це комплексний процес, який потребує адміністративних і технічних ресурсів з боку лікарні та військової частини.

"Потрібно провести відповідне тренування посадових осіб, забезпечити необхідну техніку та доступ до інтернету, а також мати необхідні дозволи та погодження, оскільки йдеться про особисті дані військовослужбовців", — пояснила Маляр.

За її словами, у двох шпиталях ще триває встановлення адміністративного ресурсу та необхідної технічної інфраструктури для ефективної роботи електронної черги. В інших шпиталях відпрацьовуються механізми та сценарії запису і проходження ВЛК.

 

Електронний запис для проходження ВЛК: що треба знати
Проходження ВЛК військовим. Фото: google.com

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні були прийняті нові законопроєкти №9154 та №9158, які змінюють процес оформлення документів для лікування військовослужбовців, а також удосконалюють систему проходження медоглядів військовозобов'язаних.

Раніше ми писали про те, що українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію". Вона працює цілодобово та безплатна.

Також ми розповідали, як підготуватися до проходження ВЛК, якщо є серйозні хвороби. 

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