Потоплений ЗСУ ракетний корабель "Циклон" не встиг випустити жодної ракети, — Плетенчук

Російський ракетний корабель "Циклон". Фото ілюстративне: росЗМІ

Російський корабель "Циклон", який був уражений Силами оборони 19 травня у тимчасово окупованому Криму, був новим і ще не встиг випустити жодної ракети. Решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у вівторок, 21 травня.

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"Росія планувала ввести п’ять таких кораблів до Чорноморського флоту. Це був перший з п’яти", — зазначив Плетенчук.

За його словами, знищений ракетний корабель "Циклон" був новим. Він навіть не встиг закінчити випробування та не випустив жодної крилатої ракети. Корабель, який перебував на службі майже рік, так і не відстрілявся.

"Це ще раз констатує стан і положення речей у російській кораблебудівній галузі РФ — корабель, який вже рік в строю не зміг відстрілятися. Таким він і залишиться в нашій пам'яті", — розповів Плетенчук.

Наразі жодного корабля проєкту, до якого належить "Циклон", немає в акваторії Чорного моря. Ракетоносій "Аскольд" був раніше знищений Повітряними силами ЗСУ. Кораблі "Амур" і "Туча", за словами речника, перебували в акваторії, але "були змушені залишити Чорне море".

До цього в ЗМІ повідомлялось, що в Криму корабель завдовжки 70-75 метрів отримав значні пошкодження. Згодом Генштаб підтвердив удар по російському кораблю "Циклон".

Також в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів, що існує ймовірність втрати Чорноморським флотом РФ носія крилатих ракет, що перебуває на території тимчасово окупованого Криму.