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Потопленный ВСУ ракетный корабль "Циклон" не успел выпустить ни одной ракеты, — Плетенчук

21 мая 2024 23:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Потопленный ВСУ ракетный корабль "Циклон" не успел выпустить ни одной ракеты, — Плетенчук
Российский ракетный корабль "Циклон". Фото иллюстративное: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российский корабль "Циклон", пораженный Силами обороны 19 мая во временно оккупированном Крыму, был новым и еще не успел выпустить ни одной ракеты. Остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.

Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона во вторник, 21 мая.

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Новые ракетные корабли РФ не используются.

"Россия планировала ввести пять таких кораблей в Черноморский флот. Это был первый из пяти", — отметил Плетенчук.

По его словам, уничтоженный ракетный корабль "Циклон" был новым. Он даже не успел закончить испытание и не выпустил ни одной крылатой ракеты. Корабль, находившийся на службе почти год, так и не отстрелялся.

"Это еще раз констатирует состояние и положение вещей в российской кораблестроительной отрасли РФ — корабль, который уже год в строю не смог отстреляться. Таким он и останется в нашей памяти", — рассказал Плетенчук.

Пока ни одного корабля проекта, к которому принадлежит "Циклон", нет в акватории Черного моря. Ракетоноситель "Аскольд" был ранее уничтожен Воздушными силами ВСУ. Корабли "Амур" и "Туча", по словам спикера, находились в акватории, но "были вынуждены покинуть Черное море".

До этого в СМИ сообщалось, что в Крыму корабль длиной 70-75 метров получил значительные повреждения. Впоследствии Генштаб подтвердил удар по российскому кораблю "Циклон".

Также в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что существует вероятность потери Черноморским флотом РФ носителя крылатых ракет, находящегося на территории временно оккупированного Крыма.

Крым
Черное море
корабль
Россия
флот

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