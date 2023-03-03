"Потрібно перепрошити мозок": у Мелітополі за вітання "Слава Україні" чоловік здав дружину в поліцію
Через ідеологічні розбіжності у Мелітополі починають руйнуватися сім'ї. Так, чоловік викликав поліцію до своєї дружини за привітання "Слава Україні".
Про це повідомляють в Telegram-каналі "Ріа-Мелітополь".
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Ідеологічна сварка
Відомо, що досить багато мелітопольців відмовляються спілкуватися зі своїми родичами з росії чи Білорусі, які стверджують, що в Україні відбувається не війна, а так звана "спецоперація". Однак, є сім'ї у яких відбуваються конфлікти через ідеологічні розбіжності між подружжям, батьками, братами і сестрами.
Так, відомо про сварку між чоловіком та дружиною через різні погляди на війну та російських окупантів. Чоловік підтримує "русский мір", а дружина свідомо оцінює ситуацію та підтримує Україну.
"Чоловік повернувся додому у стані алкогольного сп'яніння і почув, як дружина розмовляє телефоном з родичами, які проживають на підконтрольній Україні території. Він якраз почув, як дружина вимовила фразу "Слава Україні". Це дуже роздратувало чоловіка, він почав скандалити і потім зателефонував до псевдополіції, аби вони "перепрошили її мозок", — йдеться в повідомленні.
Як виявилося, жінку добу тримали в комендатурі, лякали "зечками", всіляко ображали, воду довелося пити з-під крана (її дівчині ніхто не давав). Вчили любити "русский мір" та чоловіка слухати. На ранок її відпустили.
Нагадаємо, нещодавно в росії дівчинку за антивоєнний малюнок відправили до притулку, а її батька заарештували. На малюнку було зображено прапор України та мама, яка захищає дитину від російських ракет.