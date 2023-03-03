"Нужно перепрошить мозг": в Мелитополе за приветствия "Слава Украине" муж сдал жену в полицию
Из-за идеологических разногласий в Мелитополе начинают разрушаться семьи. Так, мужчина вызвал полицию к своей жене за поздравление "Слава Украине".
Об этом сообщают в Telegram-канале "Риа-Мелитополь".
-
"Это не Джошуа": Гвоздик оценил шансы Усика в бою с Фьюри
-
У России есть два плана относительно будущего Украины: какое место в этих планах занимает Медведчук
-
В Черном море уменьшилось количество ракетоносителей, однако угроза не миновала
-
Данилов рассказал, почему Украина не атакует Беларусь и что думает о Лукашенко
-
Власть снова планирует срочно увеличить расходы на оборону: что хотят реализовать
-
Будет ли Китай поставлять оружие россии: прогноз секретаря СНБО Данилова
-
На северной окраине Киева могут раздаваться взрывы: в КМВА назвали причину
-
В Monobank рассказали, сколько денег на армию украинцы собрали за год
-
Во Флориде от амебы умер мужчина, который промыл нос водой из-под крана
-
Данилов рассказал, повлияет ли поставка ATACMS на деоккупацию Украины
Идеологическая ссора
Известно, что достаточно много мелитопольцов отказываются общаться со своими родственниками из россии или Беларуси, которые утверждают, что в Украине происходит не война, а так называемая "спецоперация". Однако есть семьи, в которых происходят конфликты из-за идеологических разногласий между супругами, родителями, братьями и сестрами.
Так, известно о ссоре между мужем и женой из-за разных взглядов на войну и российских оккупантов. Муж поддерживает "русский мир", а жена сознательно оценивает ситуацию и поддерживает Украину.
"Муж вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и услышал, как жена разговаривает по телефону с родственниками, проживающими на подконтрольной Украине территории. Он как раз услышал, как жена произнесла фразу "Слава Украине". Это очень разозлило мужа, он начал скандалить и потом позвонил в псевдополицию, чтобы они "извинились перед ее мозгом", — говорится в сообщении.
Как оказалось, женщину сутки держали в комендатуре, пугали "зечками", всячески оскорбляли, воду пришлось пить из-под крана (ее девушке никто не давал). Учили любить русский мир и мужа слушать. Утром ее отпустили.
Напомним, недавно в россии девочку за антивоенный рисунок отправили в приют, а ее отца арестовали. На рисунке изображен флаг Украины и мама, которая защищает ребенка от российских ракет.