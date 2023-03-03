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"Нужно перепрошить мозг": в Мелитополе за приветствия "Слава Украине" муж сдал жену в полицию

3 марта 2023 08:01
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Женщина сутки провела в так называемой полиции
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Из-за идеологических разногласий в Мелитополе начинают разрушаться семьи. Так, мужчина вызвал полицию к своей жене за поздравление "Слава Украине".

Об этом сообщают в Telegram-канале "Риа-Мелитополь".

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Идеологическая ссора

Известно, что достаточно много мелитопольцов отказываются общаться со своими родственниками из россии или Беларуси, которые утверждают, что в Украине происходит не война, а так называемая "спецоперация". Однако есть семьи, в которых происходят конфликты из-за идеологических разногласий между супругами, родителями, братьями и сестрами.

Так, известно о ссоре между мужем и женой из-за разных взглядов на войну и российских оккупантов. Муж поддерживает "русский мир", а жена сознательно оценивает ситуацию и поддерживает Украину.

"Муж вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и услышал, как жена разговаривает по телефону с родственниками, проживающими на подконтрольной Украине территории. Он как раз услышал, как жена произнесла фразу "Слава Украине". Это очень разозлило мужа, он начал скандалить и потом позвонил в псевдополицию, чтобы они "извинились перед ее мозгом", — говорится в сообщении.

Как оказалось, женщину сутки держали в комендатуре, пугали "зечками", всячески оскорбляли, воду пришлось пить из-под крана (ее девушке никто не давал). Учили любить русский мир и мужа слушать. Утром ее отпустили.

Напомним, недавно в россии девочку за антивоенный рисунок отправили в приют, а ее отца арестовали. На рисунке изображен флаг Украины и мама, которая защищает ребенка от российских ракет.

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