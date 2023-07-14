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Потужні бої на передовій: Маляр розповіла, де просунулися ЗСУ

14 липня 2023 00:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні бої на передовій: Маляр розповіла, де просунулися ЗСУ
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу у Києві, 11 травня 2022 р. Фото: УНІАН / Синиця Олександр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що є успіхи українських військових на східних та південних напрямках. Однак російські війська не здаються й безрезультатно намагаються повернути втрачені позиції.

Про це вона написала в Telegram.

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"Сьогодні, як і вчора, на Сході гаряче. Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Наші оборонці всіма силами стримували ворога і їм це вдалось. Наразі тривають важкі бої", — зазначила Маляр.

За її словами, є просування українських захисників на південному фланзі Бахмутського напрямку. Однак воно супроводжується "боями та потужною ворожою протидією".

Крім того, російські окупанти безрезультатно атакували на північному фланзі, коли намагалися повернути втрачені позиції.

"На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція. На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах", — розповіла Маляр. 

Заступниця Міністра оборони зазначила, що наразі російські війська "переміщують підрозділи та застосовують всі наявні резерви". Завдяки щоденним операціям ЗСУ, ворожі склади техніки знищуються, що сприяє зменшенню кількості ворожих обстрілів.

Джерело: t.me/annamaliar

Нагадаємо, що військовослужбовці полку "Азов" знищують на фронті російську військову техніку. Для цього "азовці" використовують ПЗРК NLAW та Javelin.

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