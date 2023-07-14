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Потужные бои на передовой: Маляр рассказала, где просунулись ВСУ

14 июля 2023 00:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Потужные бои на передовой: Маляр рассказала, где просунулись ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга в Киеве, 11 мая 2022 г. Фото: УНИАН / Синица Александр
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что есть успехи украинских военных на восточных и южных направлениях. Однако российские войска не сдаются и безрезультатно пытаются вернуть утраченные позиции.

Об этом она написала в Telegram.

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"Сегодня, как и вчера, на Востоке горячо. Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои", — отметила Маляр.

По ее словам, есть продвижение украинских защитников на южном фланге Бахмутского направления. Однако оно сопровождается "боями и мощным враждебным противодействием".

Кроме того, российские оккупанты безрезультатно атаковали на северном фланге, когда пытались вернуть утраченные позиции.

"На Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция. На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", — рассказала Маляр.

Заместитель Министра обороны отметила, что российские войска "перемещают подразделения и применяют все имеющиеся резервы". Благодаря ежедневным операциям ВСУ, вражеские склады техники уничтожаются, что способствует уменьшению количества вражеских обстрелов.

Источник: t.me/annamaliar

Напомним, что военнослужащие полка "Азов" уничтожают на фронте российскую военную технику. Для этого "азовцы" используют ПЗРК NLAW и Javelin.

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