Потужные бои на передовой: Маляр рассказала, где просунулись ВСУ
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что есть успехи украинских военных на восточных и южных направлениях. Однако российские войска не сдаются и безрезультатно пытаются вернуть утраченные позиции.
Об этом она написала в Telegram.
Маляр об успехах ВСУ на передовой
"Сегодня, как и вчера, на Востоке горячо. Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои", — отметила Маляр.
По ее словам, есть продвижение украинских защитников на южном фланге Бахмутского направления. Однако оно сопровождается "боями и мощным враждебным противодействием".
Кроме того, российские оккупанты безрезультатно атаковали на северном фланге, когда пытались вернуть утраченные позиции.
"На Мелитопольском и Бердянском направлениях идет наступательная операция. На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", — рассказала Маляр.
Заместитель Министра обороны отметила, что российские войска "перемещают подразделения и применяют все имеющиеся резервы". Благодаря ежедневным операциям ВСУ, вражеские склады техники уничтожаются, что способствует уменьшению количества вражеских обстрелов.
Напомним, что военнослужащие полка "Азов" уничтожают на фронте российскую военную технику. Для этого "азовцы" используют ПЗРК NLAW и Javelin.