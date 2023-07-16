Вибухи у Сумській області 16 липня

Наслідки ворожої атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Вночі, 16 липня, у Сумській області лунають потужні вибухи. Також у кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Сумській області вночі 16 липня

Моніторингові канали повідомляють про гучні вибухи у Сумській області. Попередно, це працює наша ППО.

Повітряна тривога в Україні вночі 16 липня

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, у ніч на 15 липня противник атакував шістьома ударними дронами типу "Shahed" з південного напрямку. Силами та засобами Повітряних Сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони "Shahed-136/131".

Також ми писали про вибухи у Запоріжжі. Через нічну атаку в одному з районів міста було пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Чоловіка, який отримав поранення, доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.