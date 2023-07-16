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Потужні вибухи лунають у Сумській області: ворожа атака

16 липня 2023 00:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Сумській області 16 липня
Наслідки ворожої атаки. Ілюстративне фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 16 липня, у Сумській області лунають потужні вибухи. Також у кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Моніторингові канали повідомляють про гучні вибухи у Сумській області. Попередно, це працює наша ППО.

Повітряна тривога в Україні вночі 16 липня

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, у ніч на 15 липня противник атакував шістьома ударними дронами типу "Shahed" з південного напрямку. Силами та засобами Повітряних Сил на півдні та сході країни знищено чотири ворожі ударні дрони "Shahed-136/131".

Також ми писали про вибухи у Запоріжжі. Через нічну атаку в одному з районів міста було пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Чоловіка, який отримав поранення, доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

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