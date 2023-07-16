Взрывы в Сумской области 16 июля

Последствия вражеской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Ночью, 16 июля, в Сумской области раздаются мощные взрывы. Также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумской области ночью 16 июля

Мониторинговые каналы сообщают о громких взрывах в Сумской области. Предварительно это работает наша ПВО.

Воздушная тревога в Украине ночью 16 июля

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, в ночь на 15 июля противник атаковал шестью ударными дронами типа "Shahed" с южного направления. Силами и средствами Воздушных Сил на юге и востоке страны уничтожены четыре вражеских ударных дрона "Shahed-136/131".

Также мы писали о взрывах в Запорожской области. Из-за ночной атаки в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект. Мужчину, получившего ранение, доставили в больницу в состоянии средней тяжести.