В Україні повітряна тривога: загроза ракет та БпЛА
В Україні вночі, 15 липня, "почервоніли" кілька областей — оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ракет та безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні вночі 15 липня
МИніторингові канали повідомляють, що повітярна тривога наразі лунає у:
- Херсонській
- Миколаївській,
- Луганській,
- Дніпропетровській областях;
- Криму.
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До мапи повітряних тривог долучилася Запорізька область. Там є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Нагадаємо, вночі 14 липня 2023 року ворог атакував Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).
В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також, уночі збито один розвідувальний БпЛА, а ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.