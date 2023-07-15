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В Україні повітряна тривога: загроза ракет та БпЛА

15 липня 2023 00:54
оновлено: 01:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 15 липня
Ракета летить у повітря. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні вночі, 15 липня, "почервоніли" кілька областей — оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ракет та безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 15 липня

МИніторингові канали повідомляють, що повітярна тривога наразі лунає у:

  • Херсонській
  • Миколаївській,
  • Луганській,
  • Дніпропетровській областях;
  • Криму.

01:08:

До мапи повітряних тривог долучилася Запорізька область. Там є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Нагадаємо, вночі 14 липня 2023 року ворог атакував Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також, уночі збито один розвідувальний БпЛА, а ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

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