Ракета летить у повітря. Фото: Google

В Україні вночі, 15 липня, "почервоніли" кілька областей — оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ракет та безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 15 липня

МИніторингові канали повідомляють, що повітярна тривога наразі лунає у:

Херсонській

Миколаївській,

Луганській,

Дніпропетровській областях;

Криму.

01:08:

До мапи повітряних тривог долучилася Запорізька область. Там є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Нагадаємо, вночі 14 липня 2023 року ворог атакував Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також, уночі збито один розвідувальний БпЛА, а ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.