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Потужні вибухи у Кривому Розі: що відомо про ворожу атаку

28 серпня 2023 05:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Кривому Розі вночі 28 серпня: деталі ворожого удару
Наслідки ворожої атаки. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Кривому Розі  близько опів на шосту ранку 28 серпня, лунають вибухи. Раніше повідомлялося про загрозу балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Кривому Розі вночі 28 серпня

Моніторингові канали повідомляють, що у Кривому Розі лунають потужні вибухи. Попередньо був авіаудар із Су-35 ракетами Х-59.

Повітряна тривога в Україні вночі 28 серпня

Мапа повітряних тривог така:

Нагадаємо, ракети вночі, 27 серпня, маневрують у повітряному просторі України. На тлі масштабної повітряної тривоги удар стався по Києву, лунають потужні вибухи.

Також ми писали, що Росія знову тероризує мирне населення України вночі, 27 серпня. Так, вибухи прозвучали в Кропивницькому Кіровоградської області, загроза нового удару зберігається.

Додамо, що гучні вибухи пролунали в Запоріжжі вночі, 27 серпня, внаслідок атаки російських окупантів. Також в області зберігається повітряна тривога.

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