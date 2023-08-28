Взрывы в Кривом Роге ночью 28 августа: детали вражеского удара

Последствия вражеской атаки. Фото: соцсети

В Кривом Роге около пол шестого утра 28 августа, раздаются взрывы. Ранее сообщалось об угрозе баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Кривом Роге ночью 28 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что в Кривом Роге раздаются мощные взрывы. Предварительно был авиаудар с Су-35 ракетами Х-59.

Воздушная тревога в Украине ночью 28 августа

Карта воздушных тревог такова:

Напомним, ракеты ночью, 27 августа, маневрируют в воздушном пространстве Украины. На фоне масштабной воздушной тревоги удар произошел по Киеву, раздаются мощные взрывы.

Также мы писали, что Россия снова терроризирует мирное население Украины в ночь на 27 августа. Да, взрывы прозвучали в Кропивницком Кировоградской области, угроза нового удара сохраняется.

Добавим, что громкие взрывы прогремели в Запорожье ночью, 27 августа, в результате атаки российских оккупантов. Также в области сохраняется воздушная тревога.