Вибухи у Сумах: ворожа атака 20 липня

Потужні вибухи у Сумах: ворожа атака
Вночі, 20 липня, через ворожу атаку по Україні у Сумах лунають потужні вибухи. За попередніми даними, працює наша ППО. Ми зібрали інформацію щодо вибухів у Сумах в цій статті станом на зараз.
Також вибухи лунають у Запорізькій області. Про останні дані щодо вибухів повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Сумах вночі 20 липня
Вночі 20 липня 01:25 стало відомо про вибухи у Сумах. Місцева влада повідомляє про роботу української ППО.
Повітряна тривога в Україні вночі 20 липня
01:44:
Мапа тривог наразі така:
01:46:
Відбій загрози застосування балістичного озброєння для:
- Полтавської,
- Запорізької,
- Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, протягом останньої доби ворог завдав чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет "Онікс", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу "Shahed".
За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 крилатих ракет "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА типу "Shahed".