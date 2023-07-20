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Потужні вибухи у Сумах: ворожа атака

20 липня 2023 01:30
оновлено: 01:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Сумах: ворожа атака 20 липня
Вибухи у Сумах. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 20 липня, через ворожу атаку по Україні у Сумах лунають потужні вибухи. За попередніми даними, працює наша ППО. Ми зібрали інформацію щодо вибухів у Сумах в цій статті станом на зараз.

Також вибухи лунають у Запорізькій області. Про останні дані щодо вибухів повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Сумах вночі 20 липня

Вночі 20 липня 01:25 стало відомо про вибухи у Сумах. Місцева влада повідомляє про роботу української ППО.

Повітряна тривога в Україні вночі 20 липня

01:44:

Мапа тривог наразі така:

01:46:

Відбій загрози застосування балістичного озброєння для:

  • Полтавської,
  • Запорізької,
  • Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, протягом останньої доби ворог завдав чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет "Онікс", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу "Shahed".

За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 крилатих ракет "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА типу "Shahed".

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