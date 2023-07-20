Вибухи у Запорізькій області 20 липня: нічна атака ворога

Бійці ЗСУ збирвають ворожі дрони. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі, 20 липня, через ворожу атаку по Україні у Запорізькій області лунають потужні вибухи. За попередніми даними, працює наша ППО. Ми зібрали всю важливу інформацію щодо вибухів у Запорізькій області в цій статті станом на зараз.

Про останні дані щодо вибухів повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Запорізькій області вночі 20 липня

Вночі після першої ночі стало відомо про вибухи у Запорізькій області. Моніторингові канали повідомляють про роботу нашої ППО.

Повітряна тривога в Україні вночі 20 липня

Мапа повітряних тривог виглядає так:

Станом на зараз:

Запорізька, Полтавська, Дніпропетровська області — загроза застосування балістичного озброєння.

Миколаївська, Херсонська, Полтавська — БпЛА з південного напрямку.

Чернігівщина, Сумщина — до вас "шахеди" з північно - східного напрямку.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня ворог знову атакував Одещину. Для обстрілу РФ використала ракети та дрони. Головними цілями нападу стали портові та критичні інфраструктурні об'єкти.

Під час нічної атаки ворог випустив по Одещині ракети "Онікс", а також російська стратегічна авіація завдала удару за допомогою ракет Х-59 та Х-22. Крім того, окупанти запустили високоточні ракети типу "Калібр". Паралельно на південь росіяни випустили дрони Shahed-136.

Ми писали, що обстріл Одеси демонструє прагнення РФ послабити Захід. Втім, попри санкції, ворог продовжує використовувати озброєння, яке неможливо виготовляти без іноземних компонентів.

Також ми писали, що під час нічної масованої атаки півдня під удар потрапила й Миколаївська область. Окупанти вдарили по рекреаційній інфраструктурі Коблівської громади.