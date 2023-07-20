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Мощные взрывы в Сумах: вражеская атака

20 июля 2023 01:30
обновлено: 01:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Сумах: атака противника 20 июля
Взрывы в Сумах. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 20 июля, из-за вражеской атаки по Украине в Сумах раздаются мощные взрывы. По предварительным данным, работает наша ПВО. Мы собрали информацию о взрывах в Сумах в этой статье по состоянию на данный момент.

Также взрывы раздаются в Запорожской области. О взрывах сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Сумах ночью 20 июля

Ночью 20 июля 1:25 стало известно о взрывах в Сумах. Местные власти сообщают о работе украинского ПВО.

Воздушная тревога в Украине ночью 20 июля

01:44:

Карта тревог теперь такая:

01:46:

Отбой угрозы применения баллистического вооружения для:

  • Полтавской,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской области.

Напомним, за последние сутки враг нанес очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа "Shahed".

По результатам боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БпЛА типа "Shahed".

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