Взрывы в Сумах: атака противника 20 июля

Мощные взрывы в Сумах: вражеская атака
Ночью, 20 июля, из-за вражеской атаки по Украине в Сумах раздаются мощные взрывы. По предварительным данным, работает наша ПВО. Мы собрали информацию о взрывах в Сумах в этой статье по состоянию на данный момент.
Также взрывы раздаются в Запорожской области. О взрывах сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Сумах ночью 20 июля
Ночью 20 июля 1:25 стало известно о взрывах в Сумах. Местные власти сообщают о работе украинского ПВО.
Воздушная тревога в Украине ночью 20 июля
01:44:
Карта тревог теперь такая:
01:46:
Отбой угрозы применения баллистического вооружения для:
- Полтавской,
- Запорожской,
- Днепропетровской области.
Напомним, за последние сутки враг нанес очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа "Shahed".
По результатам боевой работы, противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БпЛА типа "Shahed".